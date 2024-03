Plac Kossaka miał się zamienić w koło-enklawę zieleni, według zwycięskiej wizji z konkursu. Jednak nie ma zgody konserwatora na okrągły plac

Zgodnie z zaleceniami wojewódzkiej konserwator należy też uwzględnić powiązania widokowe z Wawelem, będącym istotnym punktem ekspozycji. A w końcu - elementy małej architektury na placu muszą odpowiadać stylowo charakterowi założenia. Ich formy nie powinny być masywne.

- Plac Kossaka usytuowany jest na obszarze układu urbanistycznego oraz zespołu zabudowy dawnej III dzielnicy katastralnej miasta Krakowa - "Nowy świat", wpisanego do rejestru zabytków. Rozwiązania projektowe powinny odnosić się do historii miejsca i zachowywać jego specyficzny charakter. Należy pamiętać, iż miejsce objęte projektem znajduje się w strefie buforowej Unesco, gdzie ważne jest nawiązywanie do historycznych rozwiązań - przekazał nam też rzecznik WUOZ. Jak dodał, realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego oraz odrębnych pozwoleń w zakresie archeologii i zieleni.