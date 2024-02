Powstała internetowa mapa informująca, gdzie w Krakowie planowana jest wycinka drzew

Strona jest dostępna pod adresem: www.bronimydrzew.pl

Jak informuje Krzysztof Kwarciak: - Naszą akcją mamy zamiar również zwrócić uwagę na to, że prawo zbyt słabo chroni miejską przyrodę, a postawa krakowskiego urzędu przyczynia się do karczowania kolejnych obszarów. Konieczne są pilne zmiany jeżeli nie chcemy ,żeby drzewa stawały się coraz rzadszym widokiem w naszym mieście - tłumaczy.

Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków! wyjaśnia, że przygotowując mapę, bazowano na oficjalnych danych, które są zamieszczane na rządowym Ekoportalu. Jak dalej tłumaczy, wszystkie samorządy mają obowiązek publikować na witrynie informacje o toczących się postępowaniach administracyjnych mających wpływ na środowisko. Wpisów dotyczących Krakowa jest wiele tysięcy, a wyszukiwarka nie należy do najbardziej przejrzystych. Miejsca wycinek można często znaleźć tylko po numerach działek, a informacji o wielu postępowaniach nie da się wyszukać po adresach czy nawet nazwach ulic, co bardzo utrudnia zorientowanie się w sytuacji. Jeżeli ktoś chciałby sprawdzić czy w danej okolicy jakieś drzewa są zagrożone wycinką to nie da się tego zrobić w łatwy sposób i trzeba poświęcić sporo czasu na przeszukiwanie całej bazy.