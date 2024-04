Poczta Polska S.A. w całym kraju zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy osób. W Małopolsce ok. 5 tys. Czy w Krakowie planowane są zwolnienia? Aleksandra Łabędź

Poczta Polska S.A. w całym kraju zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy osób. W Małopolsce ok. 5 tys. Czy w Krakowie planowane są zwolnienia? Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press

Aktualnie Poczta Polska S.A. w całym kraju zatrudnia blisko 62 tys. pracowników, a w tym ok. 22 tys. listonoszy. W samej Małopolsce liczba zatrudnionych osób to nieco ponad 5,1 tys., a w Krakowie ok. 1,4 tys. - Pomimo znacznego spadku obsługiwanego wolumenu przesyłek listowych – o ok. 30 procent na przestrzeni ostatnich lat – liczba naszych doręczycieli zmniejszyła się w stosunku do roku 2015 o zaledwie niespełna 5 proc. - informuje Biuro Prasowe Poczty Polskiej S.A. Jak udało nam się dowiedzieć, w Małopolsce aktualnie nie są planowane zwolnienia, ani likwidacje placówek.