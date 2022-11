Te obrazy rzadko goszczą na wystawach. W muzeum ASP ekspozycja prac Jerzego Nowosielskiego

Rok 2023 będzie Rokiem Jerzego Nowosielskiego, w stulecie urodzin artysty. Krakowska Akademia Sztuk Pięknych oddaje hołd swemu wieloletniemu dydaktykowi już dziś, prezentując - w ramach Open Eyes Art Festivalu - wystawę jego prac.

Obrazy, które od 25 listopada można zobaczyć w muzeum ASP, pochodzą z kolekcji Andrzeja Starmacha - przyjaciela i opiekuna artysty, prezesa Fundacji Nowosielskich - który dokonał również ich autorskiego wyboru.

- Są to prace olejne, będące niejako "podróżą w czasie" poprzez twórczość artysty - najwcześniejsze pochodzą z końca lat 40., najpóźniejsze z roku 1992. Co ciekawe, nie są to dzieła egzystujące w zbiorowej wyobraźni jako "typowe" obrazy Nowosielskiego. "Obrazy, które prezentujemy, nie odnoszą się bezpośrednio do duchowości prawosławnej - mówi kierownik Muzeum ASP, Janusz Kozioł - lecz stanowią swoisty przekrój fascynacji malarskich artysty. Obok abstrakcji geometrycznych zobaczymy akty, a także martwe natury". Dodajmy, że jeśli chodzi o technikę, wszystkie one inspirowane są tak bliską Nowosielskiemu sztuką "pisania ikon", którą artysta twórczo rozwinął w charakterystyczny dla siebie sposób.