Taneczne rytmy i popowe melodie. Krakowski producent i didżej Bass Astral wystąpi w piątek 3 listopada w Hype Parku

- Nie chciałam się ograniczać, bo słucham różnorodnej muzyki. Dlatego nigdy sobie nie mówiłem: „Stop! Tak nie można, bo będzie to niespójne”. Wywodzę się z muzyki rockowej, dlatego w większości są to piosenki. Lubię jednak, kiedy mogą one popłynąć w inną stronę. Czasem struktura piosenki mnie nudzi i wtedy pozwalam sobie na eksperymenty. Od dziecka jestem zafascynowany tańcem i lubię, kiedy publiczność na moich koncertach nie tylko słucha, ale również tańczy - tłumaczy nam producent.