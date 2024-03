"Tabletkowe koktajle" niebezpieczne dla zdrowia! Małopolski NFZ zaprasza na spotkania z farmaceutami "Leki pod kontrolą"

- Już przyjmowanie pięciu lekarstw jednocześnie wiąże się z ryzykiem wzajemnych interakcji i groźnych dla zdrowia powikłań. Polipragmazja, czyli wielolekowość jest szczególnie niebezpieczna dla seniorów, często cierpiących na szereg różnych chorób charakterystycznych dla jesieni życia – cukrzycę, niewydolność serca, miażdżycę, nadciśnienie tętnicze. Długa lista schorzeń to długa lista przyjmowanych preparatów, często dodatkowo uzupełniana na własną rękę – środkami reklamowanymi w mediach, suplementami diety czy ziołami - wyjaśnia Aleksandra Kwiecień z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.

Z danych zebranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w raporcie poświęconym polipragmazji wynika, że w 2018 r. 4,5 mln Polaków w okresie sześciu miesięcy zrealizowało recepty na leki zawierające co najmniej pięć różnych substancji czynnych. Zdecydowana większość z nich – 2,9 mln – to seniorzy po 65. roku życia. Co więc aż 380 tys. nestorów przyjmowało tabletkowy koktajl substancji regularnie przez co najmniej rok!