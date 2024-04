Małopolski kiosk profilaktyczny w Krakowie wraca z nowymi funkcjami. Jak z niego skorzystać?

Po przerwie do sali obsługi klientów małopolskiego oddziału NFZ wrócił kiosk profilaktyczny. - Nasi klienci mogą sprawdzić nowe funkcjonalności – pomiar siły uścisku dłoni, temperatury, saturacji czy określanie wieku metabolicznego. Regularne pomiary pomagają kontrolować kondycję naszego organizmu - informuje Aleksandra Kwiecień, rzeczniczka prasowa Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie. Z kiosku profilaktycznego można korzystać w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8W.

W samoobsługowym punkcie każdy dorosły Małopolanin może wykonać pomiary medyczne, określające ryzyko chorób cywilizacyjnych oraz porozmawiać z doradcą o programach profilaktycznych i zdrowych nawykach. Działa on w godzinach pracy sali obsługi klientów, od godz. 8 do 16, a w poniedziałki – do godz. 18. Nie trzeba się specjalnie umawiać, ale jeśli chcemy mieć pewność, że nie będziemy musieli czekać aż inny klient skończy pomiary – możemy zarezerwować wizytę: wystarczy skorzystać z aplikacji rejestracja.nfz-krakow.pl i wybrać dogodny dzień i godzinę.

- Kładziemy duży nacisk na edukację zdrowotną i promocję profilaktyki. To jeden z naszych priorytetów. Zależy nam, żeby wizyta w naszej sali obsługi klientów była dla mieszkańców regionu nie tylko szansą, by szybko i sprawnie załatwić formalności związane z ubezpieczeniem czy pobytem w sanatorium, ale również okazją do zadbania o swoje zdrowie. Pomiary w kiosku profilaktycznym pozwalają sprawdzić, w jakiej formie jest nasz organizm i mogą zainspirować do większej troski o swoje zdrowie – zachęca Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.

Jakie pomiary w kiosku profilaktycznym?

Kiosk profilaktyczny jest samoobsługowy, ale każdy, kto potrzebuje pomocy przy wykonaniu pomiarów może o nią poprosić doradcę, który przeprowadzi przez cały proces.

- Jedną z jego funkcjonalności jest analiza składu ciała. W jej trakcie są mierzone m.in. wskaźniki dotyczące tkanki tłuszczowej (w tym także tłuszczu trzewnego), mięśniowej oraz zawartości wody w organizmie. Określany jest również wiek metaboliczny naszego organizmu. Po podaniu wzrostu i wagi kiosk wylicza również indeks masy ciała, czyli współczynnik BMI. Jest on istotny, aby oszacować zagrożenie chorobami związanymi z nadwagą i otyłością, np. cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą. Im wyższa jest wartość BMI ponad normę, tym bardziej wzrasta ryzyko dla zdrowia i życia - informuje Aleksandra Kwiecień, rzeczniczka prasowa Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi ma pomóc w wykryciu nadciśnienia tętniczego. To właśnie ono bezpośrednio lub pośrednio jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Nieleczone nadciśnienie tętnicze może doprowadzić m.in. do chorób układu krążenia (w tym zawału serca, niewydolności serca, arytmii), udaru mózgu, chorób nerek czy retinopatii. Nowościami są pomiar saturacji, czyli natlenienia organizmu, temperatury czy siły uścisku dłoni. Ten ostatni może pomóc w porę wychwycić niepokojące symptomy związane z problemami neurologicznymi.

Wyniki i co dalej?

Wyniki pomiarów, wydrukowane bezpośrednio w kiosku wraz ze spersonalizowaną ofertą programów profilaktycznych dostosowaną do wieku, można omówić z doradcą ds. profilaktyki i promocji zdrowia. Przedstawi on zakres norm dla każdego mierzonego elementu. Co ważne, doradcy nie interpretują wyników. Udzielą natomiast dokładnych informacji o prowadzonych przez NFZ programach profilaktycznych, podpowiedzą, jak skorzystać z „Profilaktyki 40 Plus” czy ułożyć zdrowy jadłospis z pomocą portalu diety.nfz.gov.pl.

Z kiosku profilaktycznego mogą korzystać osoby dorosłe. Jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym niedowidzących i poruszających się na wózkach inwalidzkich. Można z niego korzystać bez limitu, przy każdej wizycie w MOW NFZ. NFZ zachęca do wykonywania pomiarów regularnie. Służą do tego „karnety zdrowia”, gdzie za każdą wizytę w kiosku otrzymuje się jedną pieczątkę. Po szóstej wizycie czeka drobny upominek.

