Szef MON Mariusz Błaszczak z wizytą u żołnierzy Wojsk Specjalnych w Krakowie. Po raz trzeci w historii uzyskali bardzo ważny certyfikat

-Po raz trzeci w historii dowództwo komponentu polskich wojsk specjalnych osiągnęło certyfikacją stanowiącą o tym, że mogą dowodzić Siłami Odpowiedzi NATO. Ale po raz pierwszy w historii, co jest warte podkreślenia, również dowództwo komponentu wojsk specjalnych osiągnęło certyfikację dotyczącą dowodzenia operacją obronną w dużej skali. To wielki sukces, rezultat wytężonej pracy, służby naszych żołnierzy - zaznaczył Błaszczak. Podziękował również żołnierzom wojsk sojuszniczych, którzy także wzięli udział w ćwiczeniu.

Jak dodał Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych gen. dyw. Sławomir Durmowicz, żołnierze uzyskali certyfikację do Sił Odpowiedzi NATO po raz trzeci jako jedyny rodzaj sił zbrojnych polskiej armii. Nawiązując do zdolności dowodzenia operacjami specjalnymi w konflikcie na pełną skalę, zaznaczył, że jest to efekt "stałego rozwijania zdolności operacyjnych Wojsk Specjalnych".