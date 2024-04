Wakacje z WOT ruszają już po raz 5. Zaplanowano dwa terminy dla małopolskich ochotników. Co ze sobą zabrać i jak się przygotować? Aleksandra Łabędź

W nadchodzące wakacje odbędą się szkolenia podstawowe i wyrównawcze dla wszystkich, którzy podczas letniej przerwy w nauce i pracy chcą zdobyć nowe umiejętności i zostać żołnierzem Wojska Polskiego. To będzie już 5 rok z projektem Wakacje z WOT. W okresie od czerwca do września we wszystkich jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej organizowane są szkolenia podstawowe (czyli tzw. "szesnastki") i wyrównawcze ("ósemki") dedykowane przede wszystkim uczniom, studentom, nauczycielom i wykładowcom, którzy w tym okresie mają przerwę w nauce.