Naucz się jak udzielić pierwszej pomocy. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe inauguruje wojewódzką akcję w gminach podmiejskich

- Krakowskie Pogotowie Ratunkowe organizuje akcję nauki pierwszej pomocy, podczas której nasza stacja w Nowej Wsi Szlacheckiej będzie otwarta dla odwiedzających w sobotę, 2 marca w godz. 9-13. Wszyscy mieszkańcy będą mogli m.in. obejrzeć najnowocześniejszy sprzęt służący do ratowania życia, zajrzeć do wnętrza naszego ambulansu, a przede wszystkim dowiedzieć się, co robić w razie nagłego zachorowania oraz nauczyć się podstaw pierwszej pomocy - informuje Joanna Sieradzka, rzeczniczka prasowa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

To nie wszystko, warto przyjść, bo będzie też możliwość wykonania bezpłatnie podstawowych badań: oznaczenia poziomu cukru we krwi, pomiaru ciśnienia oraz saturacji. To jedyny moment, kiedy mieszkańcy mogą odwiedzić punkt stacjonowania karetki pogotowia.

W nowej Wsi szlacheckiej będzie pierwsza akcja szkoleniowa, ale nie jedyna, planowane są też w Skale, Wieliczce, Olkuszu. Na szkolenie z pierwszej pomocy zapraszani są mieszkańców w każdym wieku. Jak podkreśla Joanna Sieradzka, rzeczniczka Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - nie można bać się udzielać pomocy, nie można się obawiać, bo jeśli człowiek jest w sytuacji kryzysowej, to trudno mu zaszkodzić, a najlepsze co można zrobić, to pomóc.