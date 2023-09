Prawie milion złotych na dwie nowe karetki dla regionu krakowskiego

- Nie tak dawno otrzymaliśmy dotację na dwie karetki ze sprzętem w zamian za te, które przekazaliśmy na Ukrainę. Dziś otrzymujemy środki na kolejne dwie karetki. Końcówka roku pod względem liczby karetek dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego jest bardzo pozytywna, z czego się bardzo cieszymy. Karetka i znajdujący się w niej sprzęt to podstawowe narzędzie pracy wszystkich członków ratownictwa medycznego. Aby w profesjonalny sposób mogli wykonywać swoje obowiązki, muszą mieć sprawne ambulanse i nowoczesny sprzęt. Dzięki wsparciu i rządu, i samorządu staramy się, aby nasze karetki nie były starsze niż 5 lat. Końcówka tego roku pozwoli nam na wymianę pierwszych ambulansów z 2018 roku - mówiła z kolei dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego dr n. med. Małgorzata Popławska.

- W pracy zespołów ratownictwa medycznego liczy się każda sekunda. Tak jak profesjonalni są ich członkowie, tak skuteczny musi być sprzęt, z którego korzystają. Aby zapewnić jak najlepsze narzędzia pracy tym, którzy codziennie podejmują nierówną walkę z czasem, zwróciłem się do pana premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu przyznał Samorządowi Województwa Małopolskiego dofinansowanie na zakup ambulansów. Jeszcze w tym roku do KPR trafią dwa nowe pojazdy z podstawowym wyposażeniem i defibrylatorami - mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Nowe pojazdy zastąpią wysłużone już ambulanse

Ambulanse Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego pokonały w ubiegłym roku łącznie niemal 1,6 mln kilometrów. Wśród nich były te systemowe - 6 typu "S" i 32 typu "P" - ale także dziewięć rezerwowych, które są konieczne do zapewnienia gotowości wszystkich ZRM. Stan techniczny ambulansów nie może budzić wątpliwości, dlatego powinny być one systematycznie wymieniane. "Wysłużone ambulanse, który dotychczas stanowiły bazę systemową, zostaną przekazane do rezerwy. Ich miejsce zajmą całkiem nowe pojazdy" - informuje biuro prasowe wojewody małopolskiego.