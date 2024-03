Wspólna wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Białym Domu. Czy padnie propozycja stworzenia w Polsce "Fortu Biden"?

- Prezydent Andrzej Duda często powtarza, że zbroimy się po to, żeby być mocni, bo mocnych się nie atakuje, atakuje się słabych. Dla nas ważne jest to, że na wschodniej flance NATO są żołnierze armii sojuszniczych - mówi minister Piotr Ćwik, zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, który odwiedził naszą redakcję. Rozwiał też wątpliwości w kwestii wspólnego lotu obu polityków.

Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk 12 marca spotkają się w Stanach Zjednoczonych z prezydentem Joe Bidenem. Czy prezydent i premier będą mówili wspólnym głosem? Czy ustalili między sobą przebieg rozmowy?

Co do strategii spotkania dzień wcześniej odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na której będą wszystkie siły polityczne. Przedstawiciele tych sił będą mogli wyrazić swoją opinie i przedstawić konsensus. Prezydent wiele razy podkreślał, że kwestię bezpieczeństwa wyjmujemy ze sporu politycznego i na dzisiaj mamy względne porozumienie w tym obszarze. Mam nadzieję, że tak będzie też wyglądało poniedziałkowe spotkanie. Możemy się spierać, ale to co jest związane z bezpieczeństwem państwa, pomocą militarną dla Ukrainy i zbrojeniem naszego kraju – to są tematy ponad sporem politycznym. Wizyta w Białym Domy ma charakter kurtuazyjny, ale podkreślmy to, że to jedyny przypadek podczas naszego 25-lecia obecności w NATO, kiedy to prezydenta USA zaprasza przedstawicieli naszego rządu i państwa do siebie.

Polska wydaje prawie 4 proc. PKB na obronność, to bardzo dużo w porównaniu z innymi członkami NATO. To jest poważny argument w rozmowie o obecności wojsk amerykańskich w Polsce?

Proszę pamiętać, że nie wszystkie rozmowy między przywódcami mogą być podawane do opinii publicznej. Przypomnę jeszcze, że Polska, oprócz bardzo dużych nakładów na zbrojenie, jest też bardzo solidnym płatnikiem składek NATO. Dzięki temu nasza armia jest coraz bardzo mocna i zauważalna na arenie międzynarodowej. Prezydent Andrzej Duda mówi wyraźnie – zbroimy się po to, żeby być mocni, bo mocnych się nie atakuje, atakuje się słabych. Dla nas ważne jest to, że na wschodniej flance NATO są żołnierze armii sojuszniczych.

Czy podczas spotkania może paść jakaś zaskakująca propozycja na miarę pomysłu „Fortu Trump”, o którym mówił Andrzej Duda, kiedy prezydentem USA był Donald Trump?

Jakieś propozycje na pewno się pojawią. Dużo się wyjaśni jeśli chodzi o przygotowania do wizyty podczas poniedziałkowej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tam trzeba położyć karty na stół i powiedzieć, jakie są oczekiwania w związku z tą wizytą. W Białym Domu nie możemy się zaskakiwać, musimy mówić jednym głosem na temat bezpieczeństwa.

Jedną ze sztandarowych inwestycji poprzedniego rządu jest Centralny Port Komunikacyjny. Aktualne władze nie są tak przychylne budowie ogromnego lotniska. Czy prezydent zamierza wspomnieć o porcie w Białym domy, żeby zyskać przychylność Joe Bidena?

Temat CPK jest bardzo ważny dla naszego kraju. Prezydent często powtarza, że jest to skok cywilizacyjny dla nas i naszej gospodarki. Tak port, oprócz dania szerokich możliwości podróży stanie się hubem logistycznym jeśli chodzi o Europę Środkową. Nie wiemy do końca jakie jest dzisiaj stanowisko rządu co do portu. Trwają audyty. Czekamy na ich wyniki i propozycję rządu, który być może będzie chciał zmodyfikować plany tej inwestycji. Najważniejsze jest to, aby ta inwestycja byłą kontynuowana. Dodam jeszcze, że obawy o to, ze CPK zagrozi mniejszym lotniskom są nieuzasadnione. Chcemy, aby lotniska, takie jak Balice współpracowały z CPK. Krakowski port ze swoją rozbudową jest przykładem tego, że lokalne lotniska są bardzo potrzebne i o ich przyszłości trzeba rozmawiać. W piątek w Balicach prezydent Andrzej Duda właśnie o tym będzie rozmawiał z władzami portu.

W jaki sposób wygląda organizacja takiego lotu? Czy prezydent i premier polecą jednym samolotem?

Loty o statusie HEAD ze względów bezpieczeństwa zabraniają wspólnych lotów najważniejszych osób w kraju. Prezydent i premier polecą osobnymi samolotami. Kwestie organizacyjne bierze na siebie Biuro Polityki Międzynarodowej, które działa przy Kancelarii Prezydenta. Duża grupa osób odpowiada za to wydarzenia, a do tego dochodzi jeszcze oprawa medialna. Chcemy, żeby ta wizyta była pokazywana tak, aby Polacy mieli pełną świadomość tego o czym prezydenci rozmawiali. W świat musi pójść informacja, że to spotkanie jest kolejnym przypieczętowaniem dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, co przekłada się na gwarancję bezpieczeństwa naszego kraju.

