Sprawa pani Joanny. Manifestacja pod komisariatem i apel o opamiętanie

Zgodnie z zapowiedzią organizatorów krakowskiej demonstracji, protestujący mieli się pojawić pod komisariatem przy Królewskiej, "by okazać Joannie wsparcie. By wykrzyczeć niezgodę na takie traktowanie obywatelek i obywateli. By przypomnieć, że mamy prawo samodzielnie robić aborcję. By protestować przeciw postępującej putinizacji Polski".

"Moja aborcja jest legalna", "Policja = tortury = śmierć", "Stop przemocy wobec kobiet" - między innymi z takimi hasłami demonstrujący przyszli pod komisariat przy ul. Królewskiej, w sąsiedztwie placu Inwalidów.

Materiał dotyczący sprawy pani Joanny z Krakowa, która kupiła przez internet i zażyła tabletkę poronną, został tydzień wcześniej wyemitowany w telewizji TVN24. Kobieta oskarża policję o brutalną interwencję. Tymczasem sytuacja, wokół której rozgorzała teraz ogólnopolska dyskusja, wydarzyła się w kwietniu.

Pani Joanna wówczas, niedługo po tym, jak dokonała aborcji farmakologicznej, zadzwoniła do swojej lekarki psychiatry. Powiedziała jej, że jest w złym stanie, czuje silny niepokój; powiedziała również, że wywołała poronienie. Psychiatra, lekarka z wieloletnim stażem, uznała - na podstawie słów pacjentki i znając jej historię - że istnieje poważne zagrożenie dla jej życia. Zadzwoniła na nr 112, gdzie zrelacjonowała, że dzwoni do niej pacjentka, którą leczy w poradni, "że właśnie chce popełnić samobójstwo".