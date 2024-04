Policyjny pościg, skok do Wisły i... impreza na statku. Akcja w centrum Krakowa jak z filmu sensacyjnego Marcin Banasik

Uciekinier opadł z sił i został wyciągnięty z rzeki przez osoby płynące statkiem wycieczkowym, na którym odbywała się … impreza towarzyska

W minioną środę krakowscy policjanci w wyniku pościgu zatrzymali mężczyznę poszukiwanego do jednej ze spraw kryminalnych. 28-latek, który nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, w trakcie ucieczki uszkodził kilka innych pojazdów. Na krakowskim Kazimierzu mężczyzna porzucił samochód i wskoczył do Wisły, licząc, że niezauważony przepłynie na drugi brzeg. Jego ucieczka została jednak udaremniona przez kryminalnych. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.