Specjaliści i menedżerowie masowo zmieniają pracę. Padł rekord ostatnich lat. Wynagrodzenia są ważne, ale jeden powód jest ważniejszy

Mimo objawów kryzysu gospodarczego, mamy nadal rynek pracownika

Badania Antal objęły 1046 specjalistów i menedżerów i zostały przeprowadzone między 30 czerwca a 18 lipca 2022. Raport potwierdza, że liczba ofert pracy dla specjalistów i menedżerów wciąż się zwiększa. Obecnie otrzymują oni przeciętnie 8 propozycji pracy rocznie - w porównaniu pięcioma w 2021 roku. Napaść Rosji na Ukrainę nie spowodowała zatem spadku zapotrzebowania firm na nowych pracowników, a pandemia i związane z nią restrykcje gospodarcze wywołały tylko przejściowe problemy, z których większość firm szybko się otrząsnęła.

Na topie najbardziej pożądanych pracowników utrzymują się specjaliści i menedżerowie IT. Dołączyli do nich przedstawiciele administracji oraz fachowcy HR. Ci ostatni awansowali do elity właśnie z powodu chronicznego braku pracowników - aby pozyskać specjalistów i menedżerów, zwłaszcza o pożądanych kompetencjach, trzeba ich aktywnie i profesjonalnie szukać i rekrutować na trudnym rynku. Michał Borkowski z Antal Finance & Accountancy przewiduje, że wysoka liczba kierowanych do specjalistów i menedżerów ofert pracy utrzyma się w najbliższych miesiącach.