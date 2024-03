Roboty w służbie hutnictwa stali, czyli automatyzacja i cyfryzacja produkcji w ArcelorMittal Poland

– To głównie bezpieczeństwo naszych pracowników motywuje nas do nieustannego wdrażania i udoskonalania nowych rozwiązań technologicznych – mówi Wojciech Koszuta, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland: – Do tej pory wprowadziliśmy wiele innowacji, które poprawiają bezpieczeństwo pracy. Jedną z nich jest np. system automatycznego zatrzymywania lokomotywy, alarmujący maszynistę o obecności człowieka w bliskim otoczeniu maszyny. Co więcej, urządzenia przejmują od ludzi zadania wykonywane w trudnych warunkach np. w stalowni i na ciągłych liniach ocynkowania to roboty pracują w bliskiej odległości od ciekłego metalu.