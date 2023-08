Sierpień 2023 w Krakowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń lipca 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Krakowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Krakowski Kazimierz jest jak wehikuł czasu. Tu tętni nocne i kulturalne życie miasta! Legendarne lokalne i najważniejsze zabytki [1.08.2023]”?

Przegląd lipca 2023 w Krakowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Krakowski Kazimierz jest jak wehikuł czasu. Tu tętni nocne i kulturalne życie miasta! Legendarne lokalne i najważniejsze zabytki [1.08.2023] Kazimierz to niesamowite miejsce, w którym przeszłość łączy się z teraźniejszością, a historia tkwi w każdym kamieniu. Co warto zwiedzić i czego doświadczyć aby poczuć atmosferę dawnej, żydowskiej dzielnicy? Przedstawimy najciekawsze atrakcje i miejsca, których nie znajdziecie w zwykłym przewodniku turystycznym. Odwiedzimy legendarne knajpy, w których spotykała się śmietanka kulturalna Krakowa. Przespacerujemy się tajemniczymi uliczkami i usiądziemy wygodnie w mieszkaniu żydowskich kupców. Kazimierz jest jak wehikuł czasu. W jednej chwili można cofnąć się o dobre sto lat! Obejrzyjcie zdjęcia w galerii i przenieście się do magicznego świata, który tak naprawdę jest na wyciagnięcie ręki! 📢 Delikatne paznokcie na lato 2023. Zobacz modne, kolorowe paznokcie na wakacje. Dużo wzorów i inspiracji 1.08.2023 Wybierasz się na wakacje i szukasz idealnej stylizacji paznokci? Zobacz TOP 25 pomysłów na letnie zdobienia paznokci hybrydowych i nie tylko. Wyraziste kolory, minimalistyczne wzory, brokatowe zdobienia? Wakacyjne stylizacje paznokci mogą być szalone i bardziej odważne niż te, które wybierasz na co dzień i do pracy. Oto modne paznokcie na wakacje. Zainspiruj się!

📢 Egzamin ósmoklasisty 2023 w Krakowie. Wiemy, w których podstawówkach uczniom poszło najlepiej Krakowscy ósmoklasiści należą do najlepszych w województwie, jak i w całym kraju - pokazują to również tegoroczne średnie wyniki egzaminu, który zamyka etap edukacji w szkole podstawowej. Ale można już także sprawdzić, które dokładnie szkoły w stolicy Małopolski wiodą prym i które wpłynęły na tak dobrą średnią dla Krakowa z egzaminu ósmoklasisty. Na pierwszą osiemnastkę placówek z najwyższymi wynikami - podobnie zresztą jak rok temu - składają się w zdecydowanej większości nie szkoły samorządowe, lecz prywatne, społeczne czy katolickie.

Prasówka sierpień Kraków: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Krakowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pożar pustostanu w samym centrum Krakowa. Z ogniem walczyło dziewięć zastępów straży pożarnej. Sytuacja jest już opanowana Niespokojne popołudnie w samym centrum Krakowa. Jak udało nam się dowiedzieć od dyżurnego straży pożarnej, tuż przed godziną 15.00 doszło do pożaru dwóch pięter pustostanu na ulicy Lubicz. Na miejscu pracowało dziewięć zastępów straży pożarnej. Występowały też chwilowe utrudnienia w ruchu. Około godz. 17.40 sytuacja była już opanowana. Pożar nie rozprzestrzenił się dalej. Spaleniu uległo wyposażenie nagromadzone w budynku. Nie było osób poszkodowanych ani rannych.

📢 Malediwy, Chorwacja, Prowansja, Toskania i Hawaje są w... Małopolsce! Zobaczcie, jak do nich dotrzeć 30.07.2023 Zapewne bylibyście niezwykle zdziwieni, gdybyśmy oznajmili wam, że aby na własne oczy zobaczyć Malediwy, Prowansję, a nawet Hawaje, wcale nie musicie opuszczać Małopolski. Jak to możliwe? W naszym województwie znajduje się wiele pięknych miejsc, które otrzymują "światowe" przydomki. Sprawdźcie, czy zasłużenie! 📢 Drewniane domy z duszą na sprzedaż w Małopolsce! Oto przegląd ofert: ceny i zdjęcia 30.07.2023 Drewniane domy na sprzedaż do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując drewnianego domu do remontu w Małopolsce. Ceny wahają się od kilkuset tysięcy, do nawet kilku milionów złotych. Wszystko zależy od stanu, w jakim jest budynek - jedne wymagają gruntownego remontu, inne jedynie lekkiego liftingu.

📢 GIS wycofuje te produkty z Lidla, Biedronki i Kauflandu! Natychmiast się ich pozbądź! Lista 30.07.2023 GIS wycofuje produkty ze sklepów! Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione. 📢 Symulacja śmiertelnego wypadku z Mostu Dębnickiego w wyniku, którego zginęło czterech mężczyzn 30.07.2023 Na kanale YouTube - "Bitwy Drogowe" pojawiła się szczegółowa analiza tragicznego wypadku, do którego doszło w nocy 15 lipca w okolicach Mostu Dębnickiego. W jego wyniku śmierć poniosło czterech młodych mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat. Autorami filmu są właściciele firmy Crashlab, która zajmuje się m. in. oględzinami miejsc zdarzeń drogowych. Eksperci w blisko 15 minutowym filmie starają się wyjaśnić, w jaki sposób doszło do wypadku, który wstrząsnął całym miastem. Przypominamy jednak, że w sprawie wypadku prokuratura cały czas prowadzi śledztwo.

📢 Weekend w Krakowie. Co robić w dniach 29, 30 lipca? Oto najlepsze wydarzenia: Filmowy Piknik w Parku Lotników, Letnie Garden Party Nieubłaganie zbliża się półmetek wakacji. Na szczęście, Kraków wychodzi naprzeciw potrzebom spragnionych wrażeń mieszkańców, zapewniając moc wydarzeń. Prezentujemy zestawienie tych najatrakcyjniejszych. Zobacz, co robić, co zobaczyć i gdzie pójść w weekend! 📢 Zjawiskowa Dolina Eliaszówki z eremickim mostem i źródełkami. Zobacz jak tu pięknie. Pojawiają się szanse na zabezpieczenie uroczych ruin To była prawdziwa perełka architektury - dawny most eremicki, który przypominał akwedukt rzymski. Dziś to ruina, ale niezwykła. Most ze względu na dawne legendy zwany jest diabelskim albo anielskim, jak kto chce. Potrzebuje sporych funduszy, żeby przyciągać turystów i zachwycać. Jest na to szansa. Jest pomysł, żeby most zabezpieczyć, może odbudować, zadbać o inne elementy małej architektury w dolince, której dnem płynie urokliwy potok. Tę zjawiskową Dolinę Eliaszówki trzeba zobaczyć. Mamy ją na zdjęciach.

📢 Włamywacze poszukiwani przez policję w województwie małopolskim. Znasz ich? Daj znać policji! [LISTY GOŃCZE] Policja w Małopolsce poszukuje osób, które są ścigane za kradzieże z włamaniem. W naszej galerii prezentujemy blisko 40 włamywaczy, którzy trafili do policyjnych kartotek w 2023 r. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Daj znać śledczym! 📢 Zalew Bagry nowoczesną dzielnicą Krakowa? Baseny, wieżowce. Biuro architektoniczne ma śmiałą i kontrowersyjną koncepcję Biuro architektoniczne stworzyło autorski projekt przekształcenia rejonu Zalewu Bagry w Krakowie. "Nasza wizja zakłada zamianę funkcji infrastrukturalnej w przestrzeń miejską, która łączy w sobie mieszkania, biura oraz obiekty publiczne, wszystko harmonijnie połączone z zalewem od strony zachodniej" - piszą architekci. Zapewniają, że nie mają już pod ręką dewelopera, który inwestycję chce sfinansować i zrealizować. Twierdzą, że to rozpoczęcie dyskusji na temat, a ich projekt zapewne wywoła kontrowersję.

📢 Progi punktowe w rekrutacji 2023 do liceów w Krakowie. Do tych klas najtrudniej było się dostać [28.07] Uczniowie z Krakowa poznali już wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto. Największym zainteresowaniem cieszyły się tym razem klasy licealne z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim, a w przypadku techników - kształcące przyszłych programistów i logistyków. A jakie dokładnie były tzw. progi punktowe do klas, do których udało się dostać tylko najlepszym? Sprawdziliśmy i prezentujemy zestawienie takich danych w naszej galerii. 📢 Kraków. Policja zatrzymała mężczyznę, który zdewastował grób Patryka P. na cmentarzu w Grębałowie Niespełna kilka dni po pogrzebie Patryka P., który zginął w tragicznym wypadku samochodowym przy moście Dębnickim w Krakowie, jego grób został zdewastowany. Informacje potwierdził menedżer matki Patryka P. W środę, 26 lipca Małopolska Policja poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny, który kilka dni temu zbezcześcił grób na jednej z krakowskich nekropolii. 41-latek usłyszał już zarzuty art.262 kodeksu karnego. Mężczyzna wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze 8 miesięcy ograniczenia wolności połączone z obowiązkiem nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

📢 Kłęby czarnego dymu nad centrum Krakowa. Pożar pojazdu elektrycznego. Meleks płonął na ul. Św. Gertrudy Tuż po godzinie 8.00 nad Krakowem pojawiły się kłęby czarnego dymu. Jak informuje krakowska straż pożarna, na ulicy Świętej Gertrudy doszło do pożaru pojazdu z napędem elektrycznym tzw. melexa. Na miejscu już trwa akcja gaśnicza. 📢 Kraków. Zdewastowany grób Patryka P., który zginął w tragicznym wypadku. "Porozrzucane kwiaty i znicze" Niespełna kilka dni po pogrzebie Patryka P., który zginął w tragicznym wypadku samochodowym przy moście Dębnickim w Krakowie, jego grób został zdewastowany. Informacje potwierdził menedżer matki Patryka P. Potwierdzają to również pracownicy ZCK. Sprawa miała zostać już zgłoszona na policję.

📢 Kibice Cracovii na meczu ze Stalą. Na trybunach w Mielcu pojawiła się mocna grupa z Krakowa ZDJĘCIA, WIDEO Kibice Cracovii solidnie zmobilizowali się na inaugurację sezonu piłkarskiej ekstraklasy i na sobotni mecz "Pasów" ze Stalą wybrała się do Mielca ich liczna grupa. Na trybunach zapełnili przeznaczony dla nich sektor, ale byli też tacy fani, którzy usiedli wśród miejscowych. Na boisku mecz przyjaźni zakończył się polubownym rozstrzygnięciem 2:2, a gole dla krakowian zdobywali Paweł Jaroszyński i Michał Rakoczy. Obejrzyjcie zdjęcia kibiców Cracovii w galerii.

📢 Gdzie się podziały gigantyczne kolejki? Wyjątkowo spokojny weekend na krakowskim Zakrzówku. We wrześniu budowa parkingu Mimo wietrznej i pochmurnej niedzieli baseny na krakowskim Zakrzówku cieszą się sporym zainteresowaniem, choć w odróżnieniu od poprzednich weekendów do kąpieliska nie ustawiały się gigantyczne kolejki, w których trzeba było stać nawet kilka godzin. Tymczasem Zarząd Zieleni Miejskiej zapowiedział, że we wrześniu ma się rozpocząć budowa parkingu na końcu ulicy Twardowskiego. Po zakończeniu inwestycji odwiedzający Zakrzówek będą mogli tam zostawić samochody, niemniej krakowscy urzędnicy przekonują, że lepiej wybrać się w to miejsce komunikacją miejską, ewentualnie rowerem. 📢 Kraków. Ulica Emaus nad Rudawą. Domy artystów i wille kontra nowe bloki Ulica Emaus biegnąca nad Rudawą, łącząca Salwator z ul. Królowej Jadwigi to ciekawe miejsce. Kiedyś słynęła z oryginalnych domów mieszkających tu artystów. Później wyrosło tu lub odnowiono kilka pięknych willi z ogrodami, z których Wola Justowska słynie. W ostatnich latach natomiast nad Rudawą wyrosły bloki. Są też i takie, które wyrosły, ale nie zostały dokończone. To miejsce to taki Kraków w pigułce. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Zobacz, co wymyślili Janusze Projektowania! Ich pomysły to albo genialne arcydzieła, albo totalne koszmarki - co zaskoczyło internautów? Oto Janusze Projektowania i ich GENIALNE pomysły! Toaleta o szklanych drzwiach, samotna furtka bez płotu na chodniku, dywan na pasach, patodeweloperka, "studzienka - pułapka" na ścieżce rowerowej, drzewo na przystanku czy zamknięty dla ruchu pieszego... chodnik. Sporo tych absurdów!

Muffinki na kefirze