Seryjny złodziej buszował w marketach pod Krakowem. Okradł sklepy na grube tysiące

21 sierpnia br. policjanci z Komisariatu Policji w Słomnikach zostali powiadomieni o ujęciu na gorącym uczynku złodzieja sklepowego, który okradł jeden z marketów sieci handlowej w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca. Na miejsce niezwłocznie udali się policjanci z Komisariatu Policji w Słomnikach, którzy przejęli i zatrzymali złodzieja.

Okazał się nim 26-latek z Rudy Śląskiej. Policjanci ustalili, że mężczyzna z wózkiem wypełnionym towarem, w szczególności drogim alkoholem, po prostu wyszedł ze sklepu drzwiami wejściowymi. Wówczas pracownicy ochrony przyłapali i ujęli złodzieja na gorącym uczynku. Okazało się, że ukradł towar o łącznej wartości ponad 2 621 złotych. Był to głównie drogi alkohol, ale też różnego rodzaju napoje i papier toaletowy. Towar został zwrócony do sklepu.

26-latek trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Sprawą zajęli się kryminalni ze Słomnik, którzy przy dobrej współpracy z policjantami z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ustalili, że 26-latek stoi jeszcze za 22 innymi kradzieżami w różnych sklepach tej samej sieci handlowej, których dopuścił się w bieżącym miesiącu. Były to głównie markety mieszczące się na terenie Krakowa i powiatu krakowskiego, ale też na terenie kilku innych powiatów w Małopolsce. Jego łupem padało niemal wszystko – artykuły spożywcze, chemiczne, przemysłowe i alkohol. Łączną kwotę poniesionych strat w wyniku tych kradzieży oszacowano na kwotę ponad 44 600 złotych.