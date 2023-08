Schody (nie)ruchome przy dworcu MDA w Krakowie mogą się doczekać wymiany. Tylko kiedy?

Podobne pytania zadają sobie mieszkańcy miasta, a także przyjezdni turyści od 2019 roku, gdy ruchome schody przy dworcu MDA w Krakowie przestały działać na dobre, a wcześniej zaliczyły wiele spektakularnych awarii. Tymczasem, znów pojawia się promyk nadziei w tej sprawie. Urzędnicy z Zarządu Dróg Miasta Krakowa podają, że po wakacjach jest szansa na to, by w końcu podpisać umowę z wykonawcą prac.

- Chciałbym zapytać, jak wygląda kwestia naprawy schodów ruchomych przy Dworcu Głównym – czy jest już wybrana firma i podpisana umowa oraz jakie są jej warunki? Będąc tam ostatnio, zauważyłem również, że część dolna jest skorodowana i wymaga remontu. Czy ta część będzie również naprawiana? - pytał w połowie lipca br. w interpelacji do prezydenta, Łukasz Wantuch, Radny Miasta Krakowa.

Przetarg z maja unieważniony

Tegoroczny przetarg na przebudowę chyba już najsłynniejszych schodów w Krakowie został unieważniony pod koniec maja. Urzędnicy postanowili wówczas wybrać wykonawcę w trybie zamówienia z wolnej ręki, zamiast ponownie ogłaszać przetarg. Wszystko na to wskazuje, że po wakacjach pojawi się pozytywna informacja w tej sprawie. Urzędnicy zakładają, że we wrześniu uda się podpisać umowę na to zadanie. Jeżeli rada miast przegłosuje przesunięcie środków potrzebnych na realizację tego zadania, po podpisaniu umowy z wykonawcą, ZDMK będzie mógł zamówić nowe schody.