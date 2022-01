Rzemieślnik spod Krakowa kultywuje wymierający zawód drykiera. Takie rzeczy potrafi wykonać tylko kilka osób w kraju [FILM] 25.01.

Dryg do drykierki

- Praca przy maszynie nie należała do łatwych, stąd wielu chłopaków musiało rezygnować, po wcześniejszym wybiciu palców lub innych urazach. Ja od razu poczułem dryg do tego zajęcia i przez kolejne lata szlifowałem swoje umiejętności pod okiem fachowców - dodaje Mirosław.

Wirujące krążki

Dziś rzemieślnik ma swoją własną pracownię w gminie Słomniki. Najważniejsze miejsce zajmuje w niej własnoręcznie wykonana przez Mirosława drykierka, nazywana również wyoblarką. Jest to maszyna przypominająca tokarkę. Krążek blachy dociskany jest do wirującej formy. Drykier dociska krążek do formy specjalnym narzędziem modelując go w odpowiedni sposób. W ten sposób rzemieślnik tworzy kielichy, talerze, czasze i wiele innych przedmiotów, które możemy spotkać np. w kościołach. Trudność w opanowaniu techniki wyoblania polega na tym, że każdy rodzaj blachy wymaga specyficznych umiejętności.