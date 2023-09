Różowe skrzyneczki na Politechnice Krakowskiej z darmowymi podpaskami i tamponami dla studentek i pracownic Małgorzata Mrowiec

Dziesięć różowych skrzyneczek ze środkami higieny osobistej dla członkiń społeczności Politechniki Krakowskiej - studentek i pracownic - zamontowano w budynkach tej uczelni. "Różowa skrzyneczka" to akcja społeczna fundacji pod taką samą nazwą, promująca powszechny dostęp do bezpłatnych podpasek i tamponów w przestrzeni publicznej. - Politechnika dołącza do niej dzięki inicjatywie organizacji studenckiej Erasmus Student Network PK i pierwszej edycji "Budżetu studenckiego na PK", z którego skrzyneczki zostały sfinansowane - informuje rzeczniczka PK Małgorzata Syrda-Śliwa.