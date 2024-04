Jest konkurs na nową siedzibę Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej. Zgłoszenia do końca kwietnia

Nowy budynek dydaktyczno-laboratoryjny ma powstać na terenie kampusu PK w krakowskich Czyżynach - w rejonie pomiędzy al. Jana Pawła II, ul. prof. Michała Życzkowskiego i ul. Izydora Stella-Sawickiego.

Politechnika planuje inwestycję w dwóch etapach. W pierwszym ma powstać część dydaktyczno-administracyjna nowej siedziby Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, w niej m.in. laboratoria komputerowe i projektowe, sale seminaryjne i wykładowe, aula, pokoje do konsultacji oraz strefy studenckie do aktywności naukowej, samorządowej, organizacji konkursów i wydarzeń oraz przestrzenie do relaksu. W drugim etapie realizowana ma być część ze specjalistycznymi laboratoriami naukowo-badawczymi z niezbędną do ich obsługi przestrzenią do pracy kameralnej. Przewidziano w niej m.in. laboratoria elektroniki i technologii kwantowych, robotyki, Internetu Rzeczy, telekomunikacji z częścią mechatroniczną oraz halą czy areną do testowania robotów i dronów, a także laboratoria m.in. rozszerzonej rzeczywistości, cyberbezpieczeństwa i e-gamingu.