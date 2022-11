Rosyjska grupa Little Big wystąpi w Krakowie. Nie wszystkim to się podoba

Grupę Little Big tworzą obecnie ekstrawagancki Ilja "Ilich" Prusikin, Sonja Tajurskaja, Anton "Boo" Lissow oraz Sergiej "Gokk" Makarow. Swoją działalność zespół rozpoczął w 2013 w roku w Petersburgu kontrowersyjnym teledyskiem "Everyday I'm Drinking". Grupa znajomych w humorystyczny sposób przedstawiła... zamiłowanie swoich rodaków do alkoholu i wywołała burzę. Część osób zachwycała się groteskowym stylem teledysku, inni zaś zarzucali kapeli prostactwo. I tak z ich twórczością jest do dziś. Nawet nie-fan z pewnością zna "Skibidi" i nieraz do tego utworu podskakiwał, nie wspominając "Skibidi challenge". Kicz z przekazem. Mówiąc w telegraficznym skrócie.

Szczyt kariery Little Big przypada na rok 2020, kiedy to ogłoszono ich udział w Konkursie Piosenki Eurowizji. Fani przewidywali dla kapeli wysokie miejsce, a nawet wygraną, jednak... te plany pokrzyżowała pandemia i odwołanie muzycznego konkursu.