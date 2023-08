Renowacja korony z wieży wyższej bazyliki Mariackiej została zakończona! Odnowiony zabytek wraca na swoje miejsce!

Po blisko ośmiu tygodniach renowacji, na wieżę hejnałową bazyliki Mariackiej powraca korona przynależna Maryi jako Królowej Polski.

- Pojawienie się na powrót Korony Królewskiej na iglicy kościoła to wielkie wydarzenie dla nas. Korona wraca do świetności. Parafia Mariacka mobilizuje się w modlitwie za Kraków i za Ojczyznę. To właśnie z Krakowa po objawieniu o. Mancinellego wyszedł impuls do tytułowania Matki Bożej Królową Polski, a korona królewska to znak więzi z patronatem Panny Maryi dla Polaków. Skuteczność patronatu ciągle dowodzą wota składane u nas i w tak wielu sanktuariach w Polsce. Tutaj w Krakowie, nie tylko wiersze są najlepsze i złote nuty spadają na rynek, ale ołtarz mariacki i Korona Królewska na hejnalicy mariackiej, ciągle przypominają słowa: „Matka Boża wielkie rzeczy dla Polaków zamierza” - mówi archiprezbiter bazyliki Mariackiej ks. infułat dr Dariusz Raś.