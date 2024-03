Rozpoczęła się kolejna faza prac konserwatorskich na wieżach bazyliki Mariackiej w Krakowie. Zobacz, co się zmieni!

Konserwacja wieży hejnalicy i ściany szczytowej

- Ze względu na rusztowania, należy liczyć się z bardzo ograniczoną widocznością okien wieży, a co za tym idzie – hejnalisty odgrywającego hejnał. Będzie on niewidoczny. Tradycja odgrywania hejnału pozostaje bez zmian. Za utrudnienia przepraszamy mieszkańców i turystów - dodaje Marta Woźniak, specjalista ds. komunikacji społecznej parafii Mariackiej w Krakowie.

Renowacja Korony Królewskiej

- Pojawienie się na powrót Korony Królewskiej na iglicy kościoła to wielkie wydarzenie dla nas. Korona wraca do świetności. Parafia Mariacka mobilizuje się w modlitwie za Kraków i za Ojczyznę. To właśnie z Krakowa po objawieniu o. Mancinellego wyszedł impuls do tytułowania Matki Bożej Królową Polski, a korona królewska to znak więzi z patronatem Panny Maryi dla Polaków. Skuteczność patronatu ciągle dowodzą wota składane u nas i w tak wielu sanktuariach w Polsce. Tutaj w Krakowie, nie tylko wiersze są najlepsze i złote nuty spadają na rynek, ale ołtarz mariacki i Korona Królewska na hejnalicy mariackiej, ciągle przypominają słowa: „Matka Boża wielkie rzeczy dla Polaków zamierza - mówił nam wówczas archiprezbiter bazyliki Mariackiej ks. infułat dr Dariusz Raś.