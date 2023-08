Radni za projektem darmowych biletów na Wawel dla dzieci i młodzieży

„Powoduje to sytuację, w której przeważająca część społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzież w wieku szkolnym, zostaje wyłączona z możliwości efektywnej, empirycznej edukacji historycznej” - uważa radny.

„Miejsca takie jak Zamek Królewski na Wawelu są najważniejszym materialnym symbolem polskiej historii i powinny być udostępniane bezpłatnie dzieciom i młodzieży uczącej się do 26 roku życia, która poprzez edukację kształtuje swoją postawę obywatelską” - czytamy w rezolucji, której projekt złożył radny Tomasz Daros.

O horrendalnych cenach za zwiedzanie Wawelu donoszą poznańscy turyści, apelując o bojkot instytucji. Minister kultury reaguje, apelując o obniżenie cen wejść do muzeów. Zajrzeliśmy na kilka…

Stąd projekt rezolucji i apel skierowany do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Radny chce, by dla dzieci i młodzieży uczącej się do 26 roku Zamek Królewski na Wawelu był za darmo.