Puchar Kontynentalny. Comarch Cracovia była blisko sensacji

W drugiej tercji „Pasy” nie zwalniały tempa. Znów grały w przewadze i zaledwie po 12 sekundach Gula popisał się świetnym uderzeniem, łopatkę kija dostawił Kapica i zdobył gola. Gdy krakowianie grali w osłabieniu stracili gola. Najpierw poprzeczka uratowała Koprivę od starty gola po strzale Mathesona, a następnie nie mógł już nic zrobić, gdy uderzał Hansen. Po stracie tego gola Cracovia mocno spuściła z tonu, złapała zadyszkę i dała się zamknąć we własnej tercji. Na wysokości zdania stawał jednak Kopriva.

Spotkanie miało dramatyczny przebieg. Krakowianie. Kapica popisał się zaskakującym strzałem ze skrzydła – strzał odbił bramkarz, ale wobec dobitki był bezradny. Krakowianie nie przestraszyli się silnych Brytyjczyków i grali z nimi jak równy z równym. Mało tego, to oni nadawali ton grze. Gdy rywalom przyszło grać w osłabieniu, krakowianie potrafili to wykorzystać. Vachovec popisał się ładnym strzałem zza bulika.

W ostatniej tercji krakowski golkiper dwoił się i troił, by nie dać sobie strzelić bramki, a Anglicy atakowali wściekle. I dopięli swego, zdobywając kontaktowego gola, znów, gdy grali w przewadze. „Pasy” nie potrafiły przeciwstawić się rywalom, gdy ci grali 5 na 4, bo w kolejnej takiej sytuacji znów straciły gola. Na 55 s trener Rudolf Rohaczek postanowił zagrać o pełną pulę, zdjął więc bramkarza i krakowianie zagrali w szóstkę. Zemściło się to na sekundę przed końcem – krakowianie stracili gola po strzale do pustej bramki.

W niedzielę koniec turnieju, mecze: Sonderjyske – Comarch Cracovia (15.30), Nottingham - Nioman (19).

Nottingham Panthers – Comarch Cracovia 4:3 (0:2, 1:1, 3:0)

Bramki: 0:1 Kapica (Bahensky) 4, 0:2 Vachovec (Jachym, Bryniczka) 16, 0:3 Kapica (Gula) 22, 1:3 Hansen (Malmquist) 28, 2:3 Talbot (Hansen, Matheson) 51, 3:3 Herr (Matheson) 56, 4:3 Herr (Hansen) 60.