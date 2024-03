Fatalny debiut Macieja Musiała. Pierwsza w tym roku i to wysoka porażka Hutnika Kraków

To fakt, że po tym jak Stomil objął Grzegorz Lech (czwarty szkoleniowiec zespołu w tym sezonie!), drużyna poczyniła spory progres, zarówno w grze, jak i w uzyskiwanych rezultatach. To jednak nie tłumaczy mizerii zaprezentowanej przez przyjezdnych. Gol nie podziałał na nich mobilizująco, kilka minut później popisali się jedynie dobrą wrzutką Budzińskiego z rzutu rożnego, po której stojący bliżej dalszego słupka Kamil Głogowski strzelił na wiwat.

Pospuszczane głowy krakowian mówiły o ich nastrojach wszystko. Dopiero po przerwie obraz gry zaczął się zmieniać, gospodarze ograniczali się do rozbijania ataków gości, by nie stracić tego, co już mieli.

Napór gości rósł, co nie znaczy, że bramkarz Stomilu miał pełne ręce roboty. W przeciwieństwie do defensorów, którzy spisywali się na tyle poprawnie, by skutecznie utrudniać starania graczy Hutnika. Kolejne zmiany dokonywane przez Musiała pobudziły zespół, cóż z tego jednak, skoro nie przekładało się to na klarowne sytuacje.

Co więcej, zamiast gola kontaktowego, obejrzeliśmy trzeciego dla gospodarzy, gdy Florek popędził na bramkę Frątczaka i zanotował swoje drugie trafienie w 2. lidze. Do prawdziwej katastrofy mogło dojść dwie minuty później, gdy tenże 18-latek zdecydował się na strzał niemal z połowy boiska i przelobował wysuniętego bramkarza Hutnika, tyle że po niewłaściwej stronie słupka.