Pogoń Szczecin - Cracovia 3:1. Zepsute święta piłkarzy i kibiców "Pasów". Po kolejnej porażce robi się gorąco

Trener Cracovii Jacek Zieliński mocno zaskoczył. Przede wszystkim zmianą w bramce. Sebastiana Madejskiego zastąpił Lukas Hrosso dla którego był to pierwszy ligowy występ w tym sezonie. W porównaniu do ostatniego meczu nie było też Virgila Ghity (jest po chorobie), Otara Kakabadze, Janiego Atanasova i Patryka Makucha, pojawili się za to: Arttu Hoskonen, Cornel Rapa, Karol Knap i Takuto Oshima. A więc nastąpiła prawdziwa rewolucja, szkoleniowiec wystawił całkiem inna piątkę zawodników. Na pewno wpływ na to miały występy kadrowiczów, szczególnie Kakabadze (210 min w dwóch meczach). Na ławce usiadł pauzujący kilka miesięcy z powodu urazu Kamil Glik, który serdecznie przywitał się ze swoim przyjacielem Kamilem Grosickim.

Ale odpowiedź „Pasów” była imponująca – po dograniu z kornera w wykonaniu Davida Olafssona pięknie główkował Benjamin Kallman i było 1:1. To siódmy gol Fina w tym sezonie. Pobił tym samym ubiegłosezonowe osiągnięcie.

To mocno podbudowało gości, którzy za wszelką cenę chcieli przejąć inicjatywę. Ale Grosicki był nie do upilnowania dla „Pasów”, po dobrym podaniu skrzydłowego sytuacje próbował ratować Eneo Bitri, bo inaczej piłka trafiłaby do Efhymisa Kolourisa ale uczynił to tak nieszczęśliwie, że skierował piłkę do własnej bramki. Miejscowi byli nakręceni, atakowali raz lewą, raz prawą flanką. Pogoń napędzała się, a Cracovia czekała na kontry. Gospodarze panowali nad piłką, wymieniali niezliczoną liczbę podań, a Cracovia miała z tym problem, nie potraf Miejscowi całkowicie zdominowali grę. W 36 min było bardzo groźnie pod bramką Cracovii, ale gościom udało się zablokować strzał Ulvestada. W 42 min goście mieli rzut wolny, z 30 m uderzał Karol Knap, ale piłka minęła bramkę.

Co ciekawe, po fatalnej połowie Cracovia do drugiej przystąpiła bez zmian.