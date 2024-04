Pierwsza porażka KKS-u Kalisz od blisko pięciu miesięcy

Nie minęła minuta, a niespodziewany zysk został równie niespodziewanie roztrwoniony. Szarżujący raz za razem po lewej flance Kamil Koczy dograł do prawoskrzydłowego Oskara Kalenika i ten skierował piłkę po słupku do siatki gospodarzy.

Bohaterem gospodarzy był Patryk Kieliś. Za pierwszym razem wykonał ni to strzał, ni to dośrodkowanie, po którym piłka odbiła się od pleców Bartosza Kieliby, kompletnie myląc Macieja Krakowiaka. W takich właśnie okolicznościach świetnie spisujący się golkiper KKS Kalisz musiał pożegnać się z nadziejami na dwunasty mecz w sezonie bez puszczonej bramki.

W tej części meczu krakowianie najbardziej postraszyli po kombinacyjnej akcji z udziałem Drąga, Świątka i Marcina Wróbla. Deniss Rakels wrzucił futbolówkę w taki sposób, by można było trącić ją głową. Wróbel zrewanżował się koledze kilka minut później i Łotysz samotnie popędził na bramkę Krakowiaka, kończąc rajd minimalnie niecelnym, technicznym strzałem.

Było już wtedy 2:1 dla gospodarzy, którzy popisali się wzorcową akcją. Rozpoczął ją Kamil Głogowski podając piłkę do Drąga, ten pchnął ją na lewą stronę do Marcinkowskiego, a 20-letni wychowanek Hutnika zrobił to, czym imponuje od dawna, wykonując mierzoną wrzutkę w pole karne do Kielisa, który przyjął futbolówkę z obrotem wokół własnej osi, czym zgubił krycie Wysokińskiego i strzelił nie do obrony.