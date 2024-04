Wisła Kraków przegrywa z Motorem Lublin. W dziesiątkę nie dali rady

Nie było niespodzianek w wyjściowym składzie Wisły Kraków na mecz z Motorem Lublin. Trener Albert Rude posłał do boju dokładnie taką jedenastkę, jakiej należało się spodziewać. „Biała Gwiazda” pokrzepiona awansem do finału Pucharu Polski, chciała tym razem zdobyć trzy punkty w lidze. Zamiast wygranej, przyszedł jednak zimny prysznic…

Na boisku było też nerwowo, gdy po prowokacji Pawła Stolarskiego doszło do przepychanek. Ostatecznie żółte kartki zobaczyli wspomniany Stolarski oraz Jesus Alfaro. A po chwili prowadził już Motor. Z prawej strony dośrodkował w pole karne Michał Król, a tutaj pozostawiony bez opieki Samuel Mraz wpakował piłkę głową do siatki. Wisła znalazła się już w bardzo trudnej sytuacji. Grała w dziesiątkę, przegrywała 0:1.

W kolejnych minutach krakowianie wyglądali zresztą jakby dostali obuchem w głowę. Goście nakręcali się z kolei. Widać było, że to jak ten mecz się dla nich układał od początku, dodawało im jeszcze skrzydeł. No, ale lublinianie chyba poczuli się w tym wszystkim zbyt pewnie i w 26 min zostali skarceni. Wisła rozegrała swoją akcję w okolicach pola karnego, w końcu w nim samym Pawłem Stolarskim zakręcił Jesus Alfaro i dośrodkował na głowę Romana Goku, a ten sprytnie uwolnił się od obrońcy, by głową posłać piłkę do siatki.