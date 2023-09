Pszczelarze przybyli na plac Wolnica. Trwa Krakowskie Miodobranie

Stoiska z naturalnymi miodami i innymi pszczelimi produktami to niejedyna atrakcja Krakowskiego Miodobrania.

Dla pszczelarzy Krakowskie Miodobranie to okazja do wymiany doświadczeń, dyskusji oraz poznania nowinek w temacie prowadzenia pasiek i sprzętu pszczelarskiego. Dla odwiedzających to możliwość kupna rzadkich miodów, pyłku i zdrowej żywności. Zainteresowani zgłębią też wiedzę na temat pszczół, pszczelich produktów i pracy pszczelarzy.

Miodobranie to również szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych. Integralną częścią wydarzenia jak co roku będzie Parada Pszczół. Dzieci i dorośli przebrani w stroje pszczelarskie oraz z motywami pszczelimi zaprezentują się na płycie Rynku Głównego, potem przejdą na plac Wolnica.

30. Krakowskie Miodobranie to również bkazja, by posłuchać i zobaczyć Przegląd Artystów Ulicznych. Jest to niepowtarzalna okazja, by zobaczyć w akcji prawdziwych twórców ulicy, którzy swoją sztuką wypełnią przestrzeń Krakowskiego Miodobrania.