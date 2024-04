Jej śmierć nie poszła na darmo. Rusza proces proces beatyfikacyjny Heleny Kmieć z Libiąża. Zostanie świętą?

Rusza proces proces beatyfikacyjny Heleny Kmieć z Libiąża

Pierwsza sesja trybunału w procesie beatyfikacyjnym Heleny Kmieć odbędzie się 10 maja br. w Kaplicy pałacu Arcybiskupów Krakowskich. Wówczas dojdzie do zaprzysiężenia trybunału, który będzie przesłuchiwał świadków i zbierał inne dowody wymagane do przeprowadzenia rzetelnie postępowania. Faza przygotowawcza do procesu beatyfikacyjnego rozpoczęła się w grudniu 2022 r. Dekretem abp. Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego, powołano postulatora tego procesu, którym został ks. dr Paweł Wróbel SDS. Dlaczego zdecydowano się wynieść Helenę Kmieć na ołtarze?