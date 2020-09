Przegląd tygodnia w Krakowie, najważniejsze wydarzenia od 30.08 do 5.09.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Krakowa czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Krakowie powstaje nowe reality show „It's my life! To moje życie". Poznajcie bohaterów ”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Przegląd tygodnia Kraków od 30.08 do 5.09.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 W Krakowie powstaje nowe reality show „It's my life! To moje życie". Poznajcie bohaterów Piątka nieznajomych decyduje się razem zamieszkać w wynajmowanym mieszkaniu w Krakowie. Łączy ich jedno - chcą zacząć żyć na własny rachunek - bez kontroli, rad i instrukcji. To nowy reality show stacji TTV „It's my life! To moje życie". 📢 Taka będzie zima 2020/21. Mamy pierwszą prognozę pogody! Zobaczcie [6.09.2020 r.] Synoptycy już analizują modele pogodowe i wskazują na długoterminowe prognozy dotyczące nadchodzącej zimy? Jaką pogodę zapowiadają na nadchodzącą zimę? Czy tym razem możemy liczyć na białe święta? Czy znowu szykuje się bardziej jesienna aura? Sprawdźcie pierwsze prognozy na zimę 2020/21.

📢 Uwaga! W Krakowie będzie burza z gradem. O której godzinie? Przed burzami z gradem ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Ostrzeżenie obowiązuje od dziś od godz. 20.00 do godz. 3.00 w niedzielę, 6 września. 📢 Tragiczna i zagadkowa śmierć dziennikarki. Anna Karbowniczak przed potrąceniem przez samochód dostawała groźby W piątek, późnym popołudniem, policja poinformowała o zatrzymaniu trzech osób w sprawie śmiertelnego potrącenia Anny Karbowniczak. Szczegóły mają być znane najwcześniej w sobotę. My ujawniamy wątek gróźb, które Ania dostała tuż przed śmiercią. Sprawę wypadku i gróźb przejęła Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. 📢 Kraków. Kuchenne rewolucje w "Trattorii da Maria". Magda Gessler zmieniła restaurację w "Karczochy u Marii" [ZDJĘCIA] 4.09 Magda Gessler wraz z ekipą "Kuchennych rewolucji" odwiedziła krakowską restaurację Trattoria da Maria i naprawdę ją odmieniła. Zobacz jak teraz wygląda wnętrze restauracji i co zmieniło się w menu. Od września ruszyły nowe odcinki sezonu 21. Program wyemitowano w czwartek, 3.09.2020 roku na antenie TVN.

📢 Kraków. Kolejny protest mieszkańców przeciwko zmianom w ruchu. "Mniej cygar, więcej pokory" W piątek odbył się kolejny protest mieszkańców niezadowolonych ze zmian w organizacji ruchu wprowadzanych przez władze miasta. Protestowali także przeciwko przywróceniu strefy ograniczonego ruchu na Kazimierzu. Protest odbył się na skrzyżowaniu ul. Starowiślnej z ul. Dietla. Kilkadziesiąt osób zablokowało na chwilę ruch w centrum. 📢 Kraków. 35 zakonnic z Łagiewnik jest zakażonych koronawirusem. Dwie z nich są w szpitalu Jest nowe ognisko koronawirusa w Krakowie, związane z zakonem sióstr. Mamy tam 35 sióstr zakażonych - przekazała w piątek Dominika Łatak-Glonek, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. Wynik pozytywny testu na koronawirusa uzyskało 35 zakonnic - na 59 przebadanych. Chodzi o siostry z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach.

📢 Kontrowersje wokół zlotu samochodów w Ojcowskim Parku Narodowym. Hałas, spaliny. Czy to wszystko jest legalne? Od lat na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego odbywają się - czasami nawet kilkudniowe - zloty miłośników fanów motoryzacji. Ekolodzy zwracają uwagę, że to zagrożenie dla bobrów i płazów - te ostatnie często giną pod kołami aut. Kierowcy szybkich samochodów mają też czasami stwarzać niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu: pędzą z niedozwoloną prędkością przez ostre zakręty, rozjeżdżają też pobocza, trawniki itp. Policja natomiast zwraca uwagę, że owszem: na publicznej drodze mundurowi interweniują, nakładają mandaty, ale jedna z imprez odbywa się na terenie prywatnym - tam mogą wkroczyć do akcji tylko w momencie, gdy ktoś zgłasza np. zakłócenie porządku. 📢 Już jedna trzecia ulic Krakowa w strefie Tempo 30. Będzie ich coraz więcej W Krakowie mamy już 467 kilometrów ulic, gdzie nie można poruszać się z większą prędkością niż 30 km/h na godzinę. Tym samy strefy tempo 30 obejmują już ok. jedną trzecią z całej siatki krakowskich ulic. Stref tempo 30 będzie przybywać. Nie ma ku temu konkretnego harmonogramu, ale docelowo ograniczanie prędkości miałoby objąć większość ulic, poza głównymi ciągami komunikacyjnymi.

📢 Top 10 krakowskich restauracji najlepszych na randkę według Tripadvisor Oto dziesięć krakowskich restauracji z romantyczną atmosferą według użytkowników portalu Tripadvisore - idealnych na randkę, nie tylko pierwszą. Jeśli szukacie niecodziennego miejsca, przytulna restauracja z pysznym, pięknie podanym jedzeniem zawsze będzie dobrą opcją. Zobaczcie, jakie miejsca polecają bywalcy krakowskich restauracji i turyści. 📢 Szkoła, koronawirus i MEMY. Początek roku szkolnego w pandemii. Uczniowie żartują z nowej sytuacji. Zobacz najlepsze MEMY! 4.09 1 września, jak co roku, rozpoczął się nowy rok szkolny. Dla większości uczniów od lat ta data budzi przerażenie. W tym roku jednak być może podwójnie, gdyż będzie zupełnie inaczej niż do tej pory. Dzieci i młodzież będzie się uczyła w reżimie sanitarnym, wprowadzonym z powodu epidemii koronawirusa. Wszyscy niepewnie patrzą, co przyniesie przyszłość. Niektórzy jednak starają się o tym nie myśleć lub nawet śmieją się z nowej sytuacji, tworząc MEMY. Zobacz najlepsze z nich!

📢 Koronawirus w Krakowie. Stolica Małopolski nie będzie już w żółtej strefie Ministerstwo zdrowia ogłosiło właśnie nową listę powiatów, które znajdą się w strefach żółtych i czerwonych. Kraków nie będzie już w strefie żółtej, do której - ze względu na liczbę nowych przypadków zakażenia koronawirusem - trafił przed tygodniem. A to wiązało się z całą listą dodatkowych obostrzeń (chodziło m.in. mniejszy limit osób na weselach, imprezach sportowych, czy kulturalnych). Teraz, więcej osób będzie mogło brać udział m.in. właśnie w przyjęciach weselnych (do 150 osób, z wyjątkiem obsługi). Zmiany zaczną obowiązywać od 5 września. 📢 Koronawirus. Groźne zjawisko. Pracownicy nie zgłaszają nikomu, że mogą być zakażeni, bo bardzo tracą na tym finansowo Pracownicy krakowskich i małopolskich firm coraz częściej nie zgłaszają nikomu, w tym pracodawcy, że mogą być zakażeni koronawirusem. Powód? W razie przejścia na chorobowe lub kwarantannę mocno tracą finansowo, a wielu z nich i bez tego ma obniżone (z powodu koronakryzysu) pensje. Stosowane przez ich pracodawców systemy wynagradzania przewidują premie za stuprocentową obecność w pracy. Każda absencja, np. z powodu choroby, sprawia, że pracownik nie dostanie tej premii – a chodzi nawet o 15 proc. wynagrodzenia. Nakłada się na to kolejna strata: zasiłek chorobowy wynosi tylko 80 proc. normalnego wynagrodzenia. „Chorowici” są także pomijani przy podwyżkach płac. Dlatego wielu woli ukrywać ewidentne objawy choroby i chodzi do pracy.

📢 Kraków. Nowe ognisko koronawirusa w Małopolsce. 30 zakażeń potwierdzono w sanktuarium w Łagiewnikach Z powodu zachorowań na koronawirusa siostry z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach objęte są kwarantanną - podano na stronie zgromadzenia. Sanktuarium w Łagiewnikach to nowe ognisko COVID-19 w Małopolsce.

📢 Kraków. Miasto chce otworzyć ogrzewalnię dla bezdomnych na Salwatorze. Mieszkańcy protestują Mieszkańcy krakowskiego Salwatora są przeciwni planom miasta na stworzenie w rejonie ul. Księcia Józefa ogrzewalni dla bezdomnych kobiet. Lokatorzy uważają, że tacy sąsiedzi, którzy często mają problem z alkoholem, stworzą duże problemy. Miasto odpowiada, że Salwator to jedna z proponowanych lokalizacji. Na razie nie ma jeszcze ostatecznej decyzji gdzie zostanie otwarta ogrzewalnia. 📢 Tatry. Turysta nagrał, jak niedźwiadek kąpie się w potoku przy schronisku w Dolinie Chochołowskiej [04.09.20] Doskonałym refleksem popisał się przed kilkoma dniami miłośnik Tatr i użytkownik facebooka Krzysztof Chrapek. Mężczyzna będąc na wycieczce w dolinie Chochołowskiej zobaczył w pewnej chwili jak niedaleko schroniska w potoku... pluska się niedźwiedź. Mężczyzna na tyle szybko wyciągnął telefon komórkowy, że udało mu się nagrać ten niezwykły moment.

📢 Kraków. Staw, drewniane tarasy i plaża z leżakami. Wszystko to powstaje w parku Lotników Polskich [ZDJĘCIA] W parku Lotników Polskich praca wre. W pobliżu TAURON Areny Kraków powstaje ogromny rezerwuar wody dla zieleni miejskiej, które będzie również miejscem wypoczynku dla krakowian i bioróżnorodności. W najbliższych dniach posadzonych zostanie tam 10 tys. roślin wodnych na różnych głębokościach powstającego stawu - informuje Zarząd Zieleni Miejskiej. 📢 Fiat seicento a może betoniarka po wojsku? Są do kupienia na przetargu AMW w Krakowie [ZDJĘCIA] Krakowski oddział Agencji Mienia Wojskowego ogłosił przetarg pisemny na sprzedaż wycofanego z wojska sprzętu, odpadów i złomu. Jak podkreślają przedstawiciele armii, jest coś i dla majsterkowiczów (np. szlifierka), klientów z branży budowlanej (betoniarki, sprzęt spawalniczy), a także wszystkich tych, którzy już przygotowują się do zimy (pług do odśnieżania, piecyki żeliwne, drewno opałowe). Na przedsiębiorców z branży recyklingowej czekają między innymi pakiety złomu. Zyski ze sprzedaży Agencja przekaże na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych.

Jak chronić się przed uciążliwymi telefonami reklamowymi?