Prezydent Krakowa zapowiada oszczędności. A z niektórych "fanaberii" można było zrezygnować już wcześniej!

Listonosz z koronawirusem. Ponad 70 osób w kwarantannie

Listonosz pracujący w Urzędzie Pocztowym 28 na nowohuckim osiedlu Willowym ma koronawirusa. Kwarantanną trzeba było objąć ponad 70 osób. Są to pracownicy poczty. Nie wiemy, co z mieszkańcami, do których mógł dotrzeć z przesyłkami. Ten przypadek pokazuje, że liczba osób w kwaranta...