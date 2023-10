Prasówka tygodniowa z 8.10.2023 w Krakowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Rok akademicki rozpoczął się pełną parą, a studenci dosłownie opanowali Kraków! W związku z tym, publikujemy zestawienie najciekawszych weekendowych wydarzeń, w których możecie wziąć udział. Zobaczcie sami, co robić w mieście w najbliższych dniach 6 do 8 października.

Mężczyzna, który usiłował dokonać gwałtu na młodej kobiecie, został zatrzymany przez krakowskich policjantów. 36-latek usłyszał zarzut usiłowania zgwałcenia, za co grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Wobec podejrzanego sąd na wniosek prokuratury zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na 3 miesiące.

GIS wycofuje produkty ze sklepów! Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione.

Jeszcze kilka lat temu, aby wynająć kawalerkę w Krakowie, wystarczyło mieć na ten cel około 1000 złotych. Obecnie nie ma o tym mowy. Ceny najmu kawalerek z zawrotną prędkością poszybowały w górę. Obecnie trzeba się liczyć z ogromnymi kosztami. W zależności od lokalizacji ceny wahają się do 2000 do 3000 złotych. Specjalnie dla Was zrobiliśmy przegląd kawalerek oferowanych na wynajem w Krakowie. Zobaczcie zdjęcia i ceny!

Kontrola Kuratorium wykazała niespójne informacje odnośnie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola. Zdaniem Małopolskiej Kurator Oświaty Barbary Nowak w dniu, kiedy doszło do tragicznego wypadku, dzieci nie miały zapewnionej prawidłowej, zgodnej z przepisami prawa, opieki. Prokuratura rejonowa, która prowadzi postępowanie dotyczące śmierci 4-latka na placu zabaw w Zabierzowie, zawnioskowała o przekazanie tej sprawy innej jednostce - ustaliła PAP w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie. Decyzja jeszcze nie zapadła.

Znamy już zwyciężczynie półfinału Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek. Do finału Polska Miss Nastolatek zakwalifikowało się 36 kobiet, a Polska Miss 38. Wśród finalistek znalazły się także Małopolanki! To one niebawem zawalczą o tytuł najpiękniejszej! Część z nich może już pochwalić się bogatym portfolio, co można zobaczyć na ich profilach w mediach społecznościowych. Oto nasze reprezentantki. Zobaczcie sami!