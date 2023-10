Przegląd prasy z tygodnia 15.10.2023. Co działo się w Krakowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 8.10 a 14.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Raj dla miłośników kwiatów i kwiatuszków doniczkowych, czyli Festiwal Roślin w Krakowie”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 15.10.2023. 8.10 - 14.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Raj dla miłośników kwiatów i kwiatuszków doniczkowych, czyli Festiwal Roślin w Krakowie W Hali Cracovia przy al. Focha 40 rozpoczął się Festiwal Roślin w Krakowie. To kolejna edycja największego w Polsce targu roślin doniczkowych w atrakcyjnych cenach. Wydarzenie odbywa się będzie w ten weekend 14 i 15 października. Uczestnicy festiwalu mogą wybierać z wielkiej oferty roślin. Sami zobaczcie! 📢 Kraków pachnie trawą cytrynową, imbirem i chilli. W ten weekend odbywa się Festiwal Azjatycki W krakowskie Tauron Arenie na uczestników Festiwalu Azjatyckiego czekają smakołyki m.in. kuchni tajskiej, japońskiej, indyjskiej i gruzińskiej. Festiwal Azjatycki to wydarzenie łączące w jednym miejscu wiele kultur oraz kuchni prosto z Azji. Targi to miejsce w którym goście mogą spróbować azjatyckich smaków, mogą przeżyć nowe doznania kulinarne oraz zaczerpnąć inspiracje, które powtórzą w swojej kuchni.

📢 Ponad pół tysiąca osób na trasie biegu im. Bogdana Włosika w Nowej Hucie. Zwycięzcą został Adam Czerwiński Ponad 500 osób wzięło udział w biegu memoriałowym im. Bogdana Włosika, który odbył się w sobotę 14 października na trasie w Nowej Hucie. Najszybciej na metę dotarł Adam Czerwiński z Wieliczki, a spośród kobiet Paulina Gaj z Jaworzna (Krakowska Akademia LA). Partnerem głównym wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Obejrzyj zdjęcia uczestników zawodów w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Tygodniowa prasówka 15.10.2023: 8.10-14.10.2023 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Dwa tramwajowe wykolejenia na rondzie Mogilskim. Są zakłócenia w realizacji rozkładów jazdy W sobotę przed południem doszło do dwóch wykolejeń na rondzie Mogilskim. Pierwsze miało miejsce po godz. 6. na torowisku prowadzących w kierunku ul. Mogilskiej. Jakiś czas później doszło do ponownego wykolejenia w tym samym miejscu. Uruchomiona została komunikacja zastępcza pomiędzy rondem Mogilskim i rondem Czyżyńskim.

📢 Kraków. Przez ulicę Lubicz nie jadą tramwaje. Konieczna awaryjna naprawa Weekend bez tramwajów na ulicy Lubicz. 14 i 15 października, na ul. Lubicz w rejonie skrzyżowania z ul. Bosacką prowadzone sąprace związane z awaryjną naprawą torowiska tramwajowego. Wstrzymany ruch tramwajów na odcinku „Lubicz” – „Teatr Słowackiego”. Ponadto swoje trasy w kierunku ronda Mogilskiego zmienią linie autobusowe nr 124, 152, 424 i 502. 📢 Teren po galerii Plaza Kraków. Są dwa wnioski inwestora. Będzie hotel, biura, sklepy, garaże Rozpoczął się proces zagospodarowania terenu po zburzonej galerii handlowej Plaza Kraków. Inwestor złożył dwa wnioski o pozwolenie budowlane. Po Plazie nie ma już śladu, gruz został wywieziony a działka ogrodzona. Kładka prowadząca z przystanku przy al. Pokoju urywa się w powietrzu, ale możliwe jest jej wykorzystanie w przyszłości.

📢 Patostreamer i youtuber z Krakowa został aresztowany ale nie siedzi! Kim jest Marek M. ps. "Czujny"? Mnóstwo procesów i zrzutek w internecie Marek M. ps. Czujny, 42-letni patostreamer i youtuber z Krakowa, to agresywny przestępca? W jego sprawie toczy się w Krakowie proces o znęcanie się nad partnerką, naruszenie nietykalności funkcjonariuszy oraz znieważenie ratownika medycznego i lekarza, do czego miało dojść kilka miesięcy temu w Kętach (Małopolska). Ten mężczyzna ma w całej Polsce ok. 200 różnych spraw karnych i cywilnych. I świetnie na nich zarabia. Ciągle znajduje w internecie ludzi chcących mu finansowo pomóc wyjść z "tarapatów". Ten patostreamer ma właśnie taki sposób na biznes. 📢 Kraków. Wypadek na Stella-Sawickiego. Skosili sygnalizację. Dobrze, że nikt tam nie stał Kraków, ul. Stella Sawickiego - doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych, brak osób poszkodowanych służby pracują na miejscu zdarzenia.

📢 Weekend w Krakowie. Oto najlepsze wydarzenia w dniach 13-15 października: Noc Księgarń, Festiwal Roślin, Festiwal Azjatycki Wybory, wybory, wybory - informacje o tym niewątpliwie istotnym wydarzeniu, okalają nas ze wszystkich stron. Korzystając jednak z ostatnich chwil ciszy wyborczej, warto chociaż na chwilę się wyluzować i oderwać myśli od nadchodzących wyborów. Chcemy Wam w tym pomóc, prezentując zestawienie najciekawszych wydarzeń bieżącego weekendu. Zobaczcie, co warto zrobić w Krakowie! 📢 Wyniki plebiscytu na Boomerskie Słowo Roku 2023 Kolejny raz tysiące osób zagłosowało na słowo, które zdecydowanie kojarzy się z osobami dawno pozbawionymi statusu młodzieży. Odpowiedzi od tysięcy internautów zebrane zostały dzięki Joemonster.org oraz Demotywatory.pl. Organizatorem był Piotr Iskra wraz z portalem iskrywiedzy.pl. 📢 Kraków i ceny nieruchomości. Psychologiczna bariera 15 tys. zł za metr mieszkania przekroczona Tak drogo jeszcze nie było. Psychologiczna bariera 15 tys. zł za m kw. została przekroczona. Stolica Małopolski to obecnie jeden z najdroższych regionów w Polsce. Więcej za własne M zapłacimy tylko w Warszawie. Ceny krakowskich mieszkań rosną z miesiąca na miesiąc. Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy podskoczyły aż o 28%. Jest nowy raport portalu RynekPierwotny.pl

📢 Kuriozalna sytuacja na budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic. Przerywają prace z powodu nieporozumień dotyczących organizacji ruchu Na początku października na rondzie Polsadu pojawiła się specjalistyczna maszyna do drążenia tunelu w ramach budowy tramwaju do Mistrzejowic. W czwartek, 12 października, tzw. głębiarkę wywieziono z placu budowy i prace wykopowe zostały wstrzymane. Wszystko przez nieporozumienia pomiędzy wykonawcą a urzędem w sprawie organizacji ruchu na czas robót. To może spowodować dodatkowe koszty w kwocie ok. 500 tys. zł. Całe zamieszanie i związane z nim komplikacje powodują dodatkowe utrudnienia dla okolicznych mieszkańców i kierowców korzystających z dróg w rejonie inwestycji.

📢 Muminki odwiedziły Kraków i zadomowiły się tu na dobre. Pierwszy Moomin Shop w Polsce otwarty w Galerii Kazimierz! Muminki to ponadczasowa historia autorstwa fińskiej pisarki Tove Jansson, która przenosi zarówno dzieci, jak i dorosłych w złożony i piękny świat Doliny Muminków. Postacie w nim przedstawiane możemy oglądać nie tylko w książkach czy animacjach, ale też na kubkach, akcesoriach czy nawet produktach dla zwierząt. Od dzisiaj, 12 października można obejrzeć i kupić Muminkowe produkty również stacjonarnie, w krakowskiej Galerii Kazimierz, gdzie otwarto pierwszy w Polsce Moomin Shop.

📢 Rodzina i przyjaciele pożegnali Andrzeja Stawiarskiego. Znany krakowski fotograf i dziennikarz spoczął na białoprądnickim cmentarzu W czwartek 12 października, rodzina i przyjaciele pożegnali zmarłego przed kilkoma dniami Andrzeja Stawiarskiego. Fotograf i dziennikarz spoczął na Cmentarzu Parafialnym na Białym Prądniku w Krakowie. 📢 Kraków. Kontrowersyjny wyrok w sprawie brutalnego pobicia kibica Cracovii przy ul. Teligi. "Nie zamierzali go zabić" Zapadł nieprawomocny wyrok w sprawie brutalnego pobicia sympatyka Cracovii Miłosza B., do którego doszło w 2018 roku na krakowskim Prokocimiu. Chłopak został raniony maczetami. Zmarł w szpitalu. Prokuratura domagała się skazania pięciu oskarżonych za zabójstwo. Sąd Okręgowy w Krakowie uznał jednak, że napastnicy nie zamierzali zabić 18-latka. Zostali skazani za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Sąd uniewinnił ich natomiast od zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej Wisła Sharks. Istotne okazały się zeznania jej lidera: Pawła M. ps. "Misiek", który stwierdził, że nie zna oskarżonych.

📢 Kraków. 66-latka z Bieńczyc wyrzuciła przez okno reklamówkę wypełnioną gotówką Zmanipulowana prze oszustów seniorka zastosowała się do poleceń fałszywego policjanta i wyrzuciła przez okno reklamówkę, do której wcześniej spakowała ponad 100 tysięcy złotych oraz złotą biżuterię. O tym, że została oszukana, 66-latka zorientowała się po kilku godzinach.

📢 Postępuje budowa pętli i parkingu na Górce Narodowej. Niedługo z obiektów mają korzystać pasażerowie i kierowcy Trwają prace związane z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego na Górce Narodowej. Roboty są tam już mocno zaawansowane. W ich ramach powstaje m.in. parking park&ride na ok. 470 pojazdów. 📢 Te znaki zodiaku to kłamczuchy! Oszukują i kłamią na zawołanie. Sprawdź, co mówi horoskop 12.10.2023 Zastanów się dwa razy, zanim zdradzisz swoją tajemnicę. Jeśli zależy Ci na zachowaniu sekretu, lepiej bądź pewien o swojego powiernika. Niektóre znaki zodiaku, nawet obdzierane ze skóry, nie zdradzą swoich ideałów. Inne z kolei, kiedy tylko wyczują okazję, wbiją ci nóż w plecy.

📢 Napad pod Krakowem. Grozili sprzedawcy nożem oraz zniszczyli towar Policjanci z Gdowa zostali wezwani do jednego ze sklepów spożywczych w powiecie wielickim, gdzie doszło do napadu. Dwóch mężczyzn groziło niebezpiecznym narzędziem sprzedawcy, natomiast jeden z nich uszkodził towar o wartości ok. 1 tys. zł. Działania gdowskich funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania 35-letniego mieszkańca powiatu bocheńskiego oraz 35-letniego mieszkańca gminy Biskupice. 📢 Stoisko dla kwiaciarek w Krakowie po zmianach. A urząd odpowiada w sprawie niechcianego pierwszego prototypu Ostatnio pisaliśmy o prototypie nowego stoiska dla kwiaciarek, które po testach i wielu zarzutach trafiło z Rynku Głównego na... trawnik przy ul. Kopernika. Doczekaliśmy się na odpowiedź urzędników w tej sprawie oraz wizualizację kolejnego prototypu. Ma kosztować... podobną kwotę co pierwszy. Ideą było by stragan zmienił się w budkę, ale druga odsłona tego projektów znów wprowadza parasole. A całe to projektowanie kosztuje...

