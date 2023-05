Prasówka tygodniowa z 21.05.2023 w Krakowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

Pan Szymon złowił wielką rybę w Brzegach pod Krakowem. Wyciągnął ogromnego szczupaka tam gdzie takie ryby trudno się było spodziewać. Zrobił zdjęcia, filmik i wypuścił z powrotem do wody. Twierdzi, że na taką "niespodziankę" czekał 30 lat! Gratulujemy panie Szymonie. Wędkarz nie chce oczywiście zdradzać, na którym dokładnie zbiorniku złowił szczupaka.

17-letnia Roksana Rosek z Krakowa zdobyła tytuł Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2023. Dzięki temu zakwalifikowała się do udziału w ćwierćfinale Polska Miss Nastolatek 2023. Finałowa gala konkursu Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2023 odbyła się w w Metropolo by Golden Tulip w Krakowie. Zobaczcie zdjęcia pięknej Roksany Rosek na Instagramie.

Nowe dzieła na Wawelu, tańce w Muzeum Wyspiańskiego, warsztaty, pokazy, prezentacje i zwiedzanie pod osłoną nocy - na takie atrakcje w Krakowie nigdy nie brak chętnych. W tym roku po raz pierwszy z takim rozmachem, jak przed pandemią, w Krakowie odbyła się Noc Muzeów. Kolejki stały jak zawsze, by móc zajrzeć tam, gdzie za dnia często muzealnicy zaglądać nie pozwalają.

Przyśpiewki, twórcze kostiumy i szerokie uśmiechy na twarzach - na to wydarzenie, czekaliśmy cały rok! Tradycji stało się za dość i w piątek, 19 maja, barwny korowód juwenaliowy przeszedł ulicami miasta, gromadząc tłumy studentów, przebranych w... naprawdę niecodzienne kostiumy!

Choć pogoda nie sprzyja, w najbliższych dniach Kraków stanie się najgorętszym miastem w całej Polsce! Wszystko za sprawą nadchodzących wydarzeń, które rozgrzeją serca krakowian i klubowe parkiety! Sami zobaczcie, co ciekawego czeka na was w weekend 19-21 maja!

W czerwcu ma zostać oddana do użytku dodatkowa para torów dla pociągów w Krakowie, co zrewolucjonizuje możliwości połączeń kolejowych w regionie. W czwartek, 18 maja, odbył się przejazd techniczny po nowych torach z Dworca Głównego PKP na mosty kolejowe, jakie w ramach gigantycznej inwestycji powstały nad Wisłą. Uczestniczył w nim minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Nie ma miesiąca by nie pojawiły się doniesienia o agresji pasażerów względem kontrolerów biletów. Firma ich zatrudniająca nagłaśnia takie sprawy i zdarza się, że oferuje nagrody za pomoc w złapaniu agresorów. MPK i służby mundurowe organizują akcje dla bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej, ale sytuacja co jakiś czas i tak się powtarza.

Rozpoczął się sezon na Wielkowiejski Targ z produktami lokalnymi w Szycach przy Urzędzie Gminy Wielka Wieś. To już czwarty rok targów organizowanych przez samorząd i miejscowych wystawców, którzy oferują produkty spożywcze, rękodzieło, upominki. Ideą organizacji targów w gminie Wielka Wieś jest promowanie produktów regionalnych i lokalnych wyrobów.

Otwarto kolejne hale kompleksu MAN w Niepołomicach. Po rozbudowie małopolski zakład będzie zatrudniał 2,5 tys. osób i ma produkować aż 300 ciężarówek dziennie. Firma Man zainwestowała prawie 200 milionów euro w rozbudowę fabryki w Niepołomicach.

Czy w czwartek powtórzy się drogowy koszmar w Krakowie? W środę korki było ogromne, doszło też do licznych kolizji. W nocy doszło do groźnego wypadku na skrzyżowaniu Mackiewicza i Siewnej. W czwartek od rana pada, a na ulicach ślimacze tempo. Zakorkowane centrum, korek na krakowskim odcinku autostrady A4. Środa na krakowskich drogach to był koszmar. Trudne warunki drogowe, korki i wypadki. Z powodu ciągle padającego deszcze ruch samochodowy w Krakowie mocno spowolnił. W centrum tempo było ślimacze, zakorkowana była też autostrada A4.