Weekend w Krakowie. Oto najciekawsze wydarzenia w dniach 19-21 maja: Juwenalia, Noc Muzeów i wiele innych

Co robić w weekend w Krakowie? Najatrakcyjniejsze wydarzenia

Znowu juwenalia, pomyślał Moist. Ech, studenci… Można ich kochać albo nienawidzić, ale nie wolno walić łopatą po głowach… - Terry Pratchett "Świat finansjery"

Przejdź do galerii i zobacz, co będzie działo się w Krakowie w dniach od 19 do 21 maja. Chcąc przejść do kolejnego wydarzenia, przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.