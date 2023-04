Prasówka tygodniowa z 16.04.2023 w Krakowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Krakowa czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.04 a 15.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Kolejny dzień HUNT EXPO, jak i protestów przeciwko tym targom łowiectwa”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 16.04.2023. 9.04 - 15.04.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Kolejny dzień HUNT EXPO, jak i protestów przeciwko tym targom łowiectwa Sobota była drugim - z trzech - dniem odbywających się w Krakowie i budzących ogromne kontrowersje Targów HUNT EXPO. Obrońcy zwierząt sprzeciwiają się organizowaniu takiej imprezy, zachęcają do jej bojkotu, wcześniej wystąpili też do marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego oraz prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego z apelem o rezygnację z patronowania tej imprezie. Pod ich naciskiem prezydent miasta rzeczywiście z patronatu się wycofał. Protesty również towarzyszą już odbywającym się targom. 📢 Produkty wycofane ze sklepów przez GIS. Kiełki, przyprawy, kosmetyki dla dzieci i popcorn. Oddaj je do sklepu! AKTUALNA LISTA KWIECIEŃ 2023 Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione.

📢 12. Podgórska Wyprzedaż Garażowa. Znów można było dać drugie życie rzeczom używanym Stowarzyszenie PODGORZE.PL oraz Fundacja Targ Pietruszkowy zaprosiły w sobotę (15 kwietnia) na kolejną Podgórską Wyprzedaż Garażową na placu Niepodległości. Ta swoista giełda na podgórskim placu jest organizowana tuż po targu pietruszkowym. - To doskonała okazja, by podarować drugie życie przedmiotom, których ktoś już nie potrzebuje - zachęcali organizatorzy. Sprawdziliśmy, jakie skarby można było znaleźć na stoiskach.

Tygodniowa prasówka 16.04.2023: 9.04-15.04.2023 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Wawelskie magnolie dają sygnał: to już naprawdę wiosna! Wzgórze rozkwita i zaprasza na najpiękniejsze zdjęcia w roku Rozkwitły magnolie, które stanowią najpiękniejszą oprawę dla zabytków na wzgórzu wawelskim. Odwiedzający Wawel już tradycyjnie "obstawiają" rozkwitłe krzewy, by zatrzymać ten widok na zdjęciach. Bywalcy zauważają, że magnolie tym razem niestety przemarzły, a w związku z tym są mniej okazałe. Mimo to nie brakuje im uroku, co potwierdzają kadry naszej fotoreporterki Anny Kaczmarz. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Najgroźniejsze i najpiękniejsze rośliny świata na wystawie w EXPO Kraków Ich ofiarami są najczęściej owady, pajęczaki, niewielkie skorupiaki, a nawet ślimaki - mowa o roślinach mięsożernych. Podczas pokazu w EXPO Kraków można było zobaczyć także moment karmienia roślin. Oprócz drapieżnych roślin wystawcy pokazali w Krakowie również najpiękniejsze okazy barwnych storczyków, miniaturowe drzewa bonsai oraz unikatowe sukulenty. Niezwykli przedstawiciele świata flory ściągnęli na wystawę tłumy krakowian. 📢 Kraków. Muzeum Lego już otwarte dla mieszkańców i turystów. Ogromna kolejka! Muzeum Klocków i Figurek LEGO - Bricks&Figs zostało oficjalnie otwarte dla zwiedzających. Powstało na Zabłociu w Krakowie przy ul. Henryka Dąbrowskiego 20. Zgromadzono tu niesamowitą kolekcję unikalnych wyrobów LEGO, rzadkich zestawów oraz 12 tys. figurek. Kiedyś w Krakowie funkcjonowało inne muzeum bazujące na klockach Lego, ale wyprowadziło się do Poznania.

📢 Kraków. Krajobraz po pożarze dworu Bemów w parku Duchackim. "Apelujemy o ratowanie starego dworu" Po pożarze zabytkowego dwór Bemów w parku Duchackim trudno w tej chwili określić, w jakim stanie jest sam budynek w środku - przekazują w sobotę miejscy urzędnicy, po wizycie na miejscu przedstawicieli Zarządu Zieleni Miejskiej. Wiadomo, że pożar strawił dach oraz być może uszkodzony jest strop w "nowszej" części budynku. Decyzja o dalszych krokach musi być poprzedzona ekspertyzą budowlaną. Przypomnijmy, że Straż Pożarna dostała zawiadomienie o pożarze pustostanu przy ul. Estońskiej - właśnie tzw. starego dworu w parku Duchackim - ok. godz. 21.20 w piątek. Akcję gaśniczą prowadziło sześć zastępów straży. 📢 Trwa przyciemnianie stadionu Wisły. Piłkarski obiekt kolorystyką dopasowuje się do sąsiednich apartamentowców Pogoda sprzyja intensywnym pracom związanym z przebudową Stadionu Miejskiego im. H. Reymana na potrzeby III Igrzysk Europejskich w Krakowie i Małopolsce. Wygląd zmieniają elewacje obiektu. Pokrywają je głównie ciemne płyty i przeszklenia, ale są też jasne elementy błyszczące w słońcu. Tą kolorystyką piłkarska arena zaczyna dopasowywać się do wzniesionych tuż przy samych Błoniach budynków hotelowo-apartamentowych. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak wygląda obecnie zabudowa w tej części Krakowa.

📢 Kraków. Wielki nasyp kolejowy i mur przy Halickiej już jest. Teraz pojawia się droga. Ale co dalej? Przy ul. Halickiej duży postęp prac przy budowie torów i nowej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Na moście pojawił się już tłuczeń, a obok niego pierwsza warstwa asfaltu. Wzdłuż Halickiej mamy już potężny mur podtrzymujący nasyp kolejowy, na którym układane są tory. Dla miłośników kolej to nie lada gratka, ale co o tym sądzą mieszkańcy tej okolicy. Spytaliśmy. Poszliśmy też na drugą stronę muru, na zapomniany teren. Zobaczcie na zdjęciach co tam znaleźliśmy... 📢 Schrony w Krakowie. Pod szpitalem, szkołą, dawnym kinem. Nietypowe miejsca, gdzie można się schronić w razie wojny i kataklizmu W Krakowie jest całkiem sporo miejsc, gdzie można się schronić w razie kataklizmu czy wojny. Mowa nie tylko o schronach, takich jak ten pod Szpitalem im. Żeromskiego w Nowej Hucie, ale także o miejscach ukrycia oraz doraźnego schronienia. Znajdują się m.in. w szkołach, blokach, na terenach krakowskich uczelni, w jednym z parków, a nawet pod ogrodami klasztornymi. Część z najbardziej zaskakujących lokalizacji pokazujemy w naszej galerii. Nie spodziewacie się, gdzie w razie zagrożenia możecie się schronić!

📢 Pożar w Krakowie. Płonął stary dwór Bemów w parku Duchackim. Miał być rewitalizowany Nocą w piątek w Krakowie wybuchł pożar tzw. starego dworu w parku Duchackim. Straż pożarna o godz. 21.24 dostała zgłoszenie o pożarze dachu niezamieszkanego budynku przy ul. Estońskiej. Z ogniem walczy sześć zastępów straży. Pożar objął powierzchnię ok. 150 metrów kw. - Naszym działaniem jest objęta konstrukcja dachu, poddasze tego budynku. Prowadzimy działania - przekazał nam asp. sztab. Paweł Stokłosa, dyżurny operacyjny małopolskiej Straży Pożarnej.

📢 Kraków. Pogoda jeszcze średnia, ale gdzie można legalnie grillować w mieście? Początek wiosny przyniósł ze sobą pierwsze w tym roku ciepłe dni. Na ulicach Krakowa pojawia się coraz więcej spacerujących, w parkach coraz więcej piknikujących, a także coraz więcej chętnych rozpocząć sezon na grilla. Oto aktualna lista miejsc na teranie Krakowa, w których można legalnie grillować. Podobnie jak w ubiegłym roku, Zarząd Zieleni Miejskiej wskazuje trzy miejsca piknikowe na terenie Krakowa, w których można rozpalić grilla. Korzystanie tylko z jednego z nich jest nieodpłatne. A gdzie nie wolno smażyć kiełbaski na świeżym powietrzu i co za to grozi?

📢 To najbarwniejsza i najbardziej zakręcona ulica w Krakowie. Te szyldy i sklepiki z Kazimierza przyciągają uwagę Murale, artystyczne malowidła, ciekawe witryny sklepów, pozostałości dawnego, historycznego Kazimierza, nietuzinkowe szyldy, kawiarnie, knajpy, galerie sztuki a nawet i... tawerna niczym na Tortudze. Dziwne zestawienie prawda? Wszystko to można zobaczyć na kolorowej i zakręconej ulicy Józefa. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Kraków. Zamieszkać w Nowej Hucie albo przy Babińskiego. Miasto sprzedaje lokale 16 maja odbędą się przetargi na sprzedaż dwóch należących do gminy mieszkań, a także nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. Jurka Bitschana 3 oraz działki przy ul. Lubockiej, która - zgodnie z zapisami planu miejscowego - położna jest w terenach o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W przypadku obu lokali mieszkalnych nabywcy są poszukiwani po raz pierwszy, natomiast na pozostałe nieruchomości miasto ogłosiło już trzecie przetargi (poprzednie odbyły się we wrześniu zeszłego roku i w lutym br., ale nie przyniosły efektu).

📢 Kontrowersje wokół targów łowiectwa w Krakowie. Impreza Hunt Expo rozpoczęła się od protestu. Zdjęcia Targi Hunt Expo łączą 3 strefy: łowiecką, leśną, survivalu i outdooru. Potrwają od 14 do 16 kwietnia w EXPO Kraków przy ulicy Galicyjskiej. Towarzyszą im jednak kontrowersje. Przeciwnicy strzelania do zwierząt od jakiegoś czasu sprzeciwiają się imprezie i zachęcają do bojkotu. Protestowali pod wejściem i w środku, gdzie usiedli na małej scenie. Będą też protestować w sobotę. Wcześniej oburzali się, że miasto Kraków objęło patronatem imprezę. Prezydent Jacek Majchrowski z patronatu się wycofał. 📢 Budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej postępuje, północ Krakowa się zmienia. Estakady, kładki, tunel. Nowe zdjęcia Wiosenna pogoda sprzyja budowie linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową. Roboty drogowe zbliżają się do końca, ale wciąż trzeba się liczyć na związane z nimi utrudnienia. Tak będzie też w najbliższy weekend w rejonie ul. Pachońskiego. Przejdź do GALERII, by zobaczyć postęp prac związanych z inwestycją, w ramach której powstaje m.in. tunel drogowy w ciągu ul. Opolskiej.

📢 Kraków. Pogrzeb prof. Zbigniewa Zuziaka. Wybitny architekt i urbanista spoczął na Cmentarzu Rakowickim W piątek (14.04) w Krakowie odbył się pogrzeb prof. Zbigniewa Zuziaka (1944-2023), architekta, specjalisty w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego, wykładowcy akademickiego, nauczyciela i wychowawcy kilku pokoleń architektów i urbanistów. W latach 1984-90 prof. Zuziak był głównym architektem miasta Krakowa, a w latach 2002-2004 zastępcą prezydenta miasta. Był także współautorem m.in kolejnych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

📢 Kraków. W rejonie legendarnego osiedla Widok, obok Młynówki Królewskiej, wyrośnie ekskluzywny apartamentowiec. Wizualizacje Deweloper, który przebudowuje budynki po popularnym zagłębiu knajp przy ulicy Dolnych Młynów, planuje kolejną inwestycję w Krakowie, tym razem w Bronowicach, przy ulicy Lindego, obok legendarnego osiedla Widok. Budynek firmy Noho Investment ma mieć kilka kondygnacji i łączyć funkcje mieszkalne z usługowymi.

📢 Takie drewno do wędzenia szynki, boczku, kiełbasy i ryby będzie najlepsze. Pewnego typu drewna powinniśmy unikać Jakim drewnem wędzić szynki, ryby i kiełbasy, jakiej wilgotności powinno być drewno, od czego zależy kolor i smak wędlin z wędzarni? Odpowiadamy na najważniejsze pytania. Podpowiadamy też, jakiego drewna nie używać do wędzenia, bo efekt może sprawić zawód. Wędzarnia na działce to niedawno spełnione marzenie? Zapraszamy do przewodnika dla początkujących. 📢 Co robić w weekend w Krakowie? Sprawdziliśmy! Oto najciekawsze wydarzenia 14 do 16 kwietnia W ten weekend Kraków nie próżnuje, a wręcz przeciwnie! W dniach 14-16 kwietnia w mieście odbędzie się masa ciekawych wydarzeń, a wśród nich każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Sami zobaczcie!

