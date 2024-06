Prasówka Kraków 1.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Wisła Kraków nie pozostanie długo bez trenera. Na ten moment głównym kandydatem jest Kazimierz Moskal. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie ten mocno związany z „Białą Gwiazdą” szkoleniowiec otrzyma misję poprowadzenia zespołu w nowym sezonie. Wszystko powinno wyjaśnić się najpóźniej na początku przyszłego tygodnia.

„Miasteczko ruchu drogowego w Branicach” powstanie przy zbiegu ul. gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego i Zaporębie na osiedlu Branice w Nowej Hucie. Do 4 czerwca (wtorek) do godz. 11 można składać oferty do przetargu na wykonawcę robót budowlanych i nasadzeń zieleni.

W maju strażnicy rejonowi z oddziału Śródmieście doprowadzili do usunięcia 18 pojazdów nieużytkowanych. 10 z nich odjechało na lawecie, a pozostałe 8 zostało usuniętych przez samych właścicieli.

Katolików w każdy piątek całego roku obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych. Są jednak wyjątki od tej reguły. Piątek 31 maja 2024 należy właśnie do takich dni, kiedy spożycie mięsa nie jest przekroczeniem prawa dla wierzących. Ale, ale - nie wszędzie. Kwestia dyspensy po Bożym Ciele wprowadziła wielki zamęt - część archidiecezji i diecezji ją wprowadziła część nie. W Małopolsce doprowadziło do to absurdalnej sytuacji - w myśl kościelnych reguł grzechem będzie zjedzenie karkówki z grilla w Krakowie i Tarnowie, ale już dozwolone jest to w Oświęcimiu i Proszowicach.