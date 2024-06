Trwa Jarmark Świętojański w Krakowie. Sprawdź program darmowych koncertów i imprez na najbliższe dni Magda Habel

Jeszcze tylko do 23 czerwca 2024 roku Bulwar Czerwieński to magiczne miejsce, gdzie ożyją stare zwyczaje i rozbrzmiewać będzie gwar Jarmarku Świętojańskiego. To wyjątkowa okazja, by zanurzyć się w bogatej tradycji Krakowa i Małopolski, podziwiać rękodzieło lokalnych twórców, wziąć udział w warsztatach i koncertach, a także poczuć magię Nocy Świętojańskiej.