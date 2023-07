Prasówka 30.07.2023 z całego tygodnia w Krakowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Na kanale YouTube - "Bitwy Drogowe" pojawiła się szczegółowa analiza tragicznego wypadku, do którego doszło w nocy 15 lipca w okolicach Mostu Dębnickiego. W jego wyniku śmierć poniosło czterech młodych mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat. Autorami filmu są właściciele firmy Crashlab, która zajmuje się m. in. oględzinami miejsc zdarzeń drogowych. Eksperci w blisko 15 minutowym filmie starają się wyjaśnić, w jaki sposób doszło do wypadku, który wstrząsnął całym miastem. Przypominamy jednak, że w sprawie wypadku prokuratura cały czas prowadzi śledztwo.

Zakup działki budowlanej w Krakowie to poważna inwestycja. Od momentu zakupu gruntu, do chwili, w której stanie na nim dom, często mija nawet kilka lat. To nie odstrasza jednak tych, którzy marzą o stworzeniu swoich własnych czterech kątów od zera. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami na terenie Krakowa trzeba się liczyć podczas zakupu działki budowlanej. Zobaczcie nasz przegląd nieruchomości.

Na przełomie XIX i XX wieku u stóp Wawelu od strony ulicy Grodzkiej znajdował się budynek, którego istnienie aktualnie bardzo trudno sobie wyobrazić. Budowla zasłaniała część Wawelu z Kurzą Stopką włącznie, co teraz byłoby wręcz nie do pomyślenia. Oto krótka historia kamienicy "Dębno".

Mieszkańcy i samorządowcy z gmin sąsiadujących z Krakowem coraz częściej zwracają uwagę na potrzebę stworzenia nowych połączeń tramwajowych. Propozycje dotyczą m.in. budowy torowisk ze stolicy Małopolski do Zielonek, Zabierzowa, Wieliczki, Wielkiej Wsi, czy Kocmyrzowa. Władze Krakowa mają na uwadze takie rozwiązania, dotyczące poprawy komunikacji w aglomeracji, ale zaznaczają, że można będzie je wprowadzać jeżeli znajdzie się na to zewnętrzne dofinansowanie.

GIS wycofuje produkty ze sklepów! Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione.

Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

Mieszkańcy Prądnika Białego alarmują, że z powodu prac związanych z budową linii tramwajowej do Górki Narodowej zniszczono teren nad potokiem Sudół, doprowadzając do tego, że jest tam gruzowisko. Urzędnicy odpowiadają, że reagują na wszelkie zgłoszenia nieprawidłowości i przeprowadzają kontrole. Zwracają uwagę, że podczas nich natrafiają na nielegalne wysypiska odpadów.

Uczniowie z Krakowa poznali już wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto. Największym zainteresowaniem cieszyły się tym razem klasy licealne z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim, a w przypadku techników - kształcące przyszłych programistów i logistyków. A jakie dokładnie były tzw. progi punktowe do klas, do których udało się dostać tylko najlepszym? Sprawdziliśmy i prezentujemy zestawienie takich danych w naszej galerii.

Miasto znów szuka chętnych na zakup mieszkań: we wrześniu odbędą się przetargi na pięć należących do gminy lokali. Oferowane mieszkania mają powierzchnię od 50,58 do 155,08 metra kwadratowego. Największe z nich, w kamienicach w samym centrum Krakowa, mają ceny wywoławcze: ok. 1,3 mln zł oraz prawie 1,7 mln złotych. Natomiast ok. 60-metrowe mieszkania w Nowej Hucie będą licytowane od ponad 400 tys. złotych.