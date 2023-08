Prasówka 27.08.2023 z całego tygodnia w Krakowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Ewa Swoboda po raz kolejny jest na ustach całej Polski. Została najszybszą zawodniczką z Europy w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie! Najlepsza polska sprinterka nie mogła powstrzymać łez szczęścia po sukcesie. W życiu zawodowym jest pewna siebie, profesjonalna i nie ukrywa emocji. Jaka jest prywatnie? To z całą pewnością barwna postać. Znana jest z zamiłowania do zwierząt i tatuaży. Choć w pełni poświęca się treningowi, ceni podróże i lubi wypoczywać nad wodą. Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

Podczas wakacyjnych podróży można natknąć się na wiele zaskakujących nazw miejscowości także w Małopolsce zachodniej. Jamnik, Pazurek, Kogutek czy Brody to niektóre z nich. Budzą zaciekawienie i uśmiech, tych którzy spotykają się z nimi po raz pierwszy. Warto je odwiedzić, bo często kryją się za nimi także ciekawe historie. Przejdź do galerii i zobacz listę z opisami najbardziej oryginalnych nazw miejscowości w powiatach: chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim i wadowickim.

Na Górce Narodowej trwa budowa pętli wraz z terminalem autobusowym i parkingiem P+R. Wykonawca stara się spieszyć z pracami, ale nie ma szans by zaraz po wakacjach mogły dojechać tam tramwaje. Sam parking P+R - jeden z trzech realizowanych w ramach kontraktu z firmą Intercor - będzie miał docelowo dwa poziomy i pomieści ok. 470 pojazdów.

W ostatnich dniach, w Internecie pojawił się list otwarty do prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego z prośbą o poparcie sprzeciwu wobec budowy kładki pieszo-rowerowej, która ma połączyć dzielnicę Kazimierz z Ludwinowem. Dla jednych to długo wyczekiwana inwestycja, a dla innych: zastąpienie zieleni betonem, pozbawienie mieszkańców miejsca, w którym spokojnie mogą odpocząć i przesłonięcie konstrukcją kładki widoku na Wawelu i Skałkę. Tymczasem z początkiem sierpnia br. miasto w ramach przetargu wyłoniło już firmę, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę na jej budowę.

Już niedługo mieszkańcy dzielnicy XIII Podgórze zyskają kolejną zieloną przestrzeń do wypoczynku. W Baśniowym Ogrodzie, który powstaje w okolicach ulicy Pańskiej i Siemomysła bez dwóch zdań zakochają się również najmłodsi mieszkańcy Krakowa. Mnóstwo zielonych nasadzeń, strefa odpoczynku i gry pod chmurką dla dzieci - to tylko część atrakcji, które tam są przygotowywane. Można tam również znaleźć hotel dla owadów, budkę dla jeży oraz dla ptaków. Ogród powinien zostać udostępniony mieszkańcom pod koniec września br.

Trwa remont mostu Dębnickiego. Jedna jezdnia zyskała już nową podbudowę, na drugiej odbywa się ruch. Przez to most stał się dwukolorowy co doskonale widać okiem drona. Remont rozpoczął się na początku lipca i miał potrwać 3,5 miesiąca. Jednakże pojawiły się komplikacje i potrzeba wykonania dodatkowych prac. 2 sierpnia br. wykonawca przekazał zaktualizowany szczegółowy harmonogram prowadzenia prac dla pierwszego etapu remontu mostu. Termin zakończenia I etapu to 23 września 2023 r. Cały remont może potrwać zatem dłużej. A obok za chwile rozpocznie się kolejny, przebudowa ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej.

Kraków obejmuje kolejne obszary przepisami o parkach kulturowych, które tworzone są w celu zachowania krajobrazu kulturowego wybranych terenów. "Powoływanie parków kulturowych to sposób zarządzania zabytkową przestrzenią oraz kluczowe narzędzie poprawy wizerunku danego miejsca" - piszą urzędnicy. A w praktyce chodzi o regulację dotyczące szyldów reklamowych, bilboardów, ogródków kawiarnianych, jaką działalność można a jakiej nie można prowadzić w danym obszarze. 31 sierpnia 2023 roku mija termin dostosowania się do nowych regulacji na terenie Kazimierza i Stradomia.