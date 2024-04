Taką wodę piją mieszkańcy Krakowa? Zrzut ścieków nieopodal ujęcia wody pitnej. Aktywista alarmuje, a RZGW zapewnia, że już podjęło kontrolę

Prowadzone są całodobowe pomiary

- Kilka dni temu ruszył monitoring online na Wiśle – informował na początku kwietnia dr inż. Łukasz Weber, specjalista ds. inżynierii środowiska i tłumaczył: - Wisła jest badana w zakresie podstawowych parametrów (tlen, odczyn, temperatura i przewodność) w dwóch miejscach – na stopniu wodnym Dwory (poniżej Oświęcimia) i na śluzie Przewóz (poniżej Krakowa). Wyniki prezentowane są w układzie dobowym, ale można pobrać wszystkie dane.

Jak tłumaczył ekspert, wyniki z ostatnich dni marca br. były „szokujące” szczególnie jeżeli chodzi o Wisłę w Dworach: - Poziomy 5.000µS/cm są szokujące, to wartości jak w Kanale Gliwickim. Przypominam, że na Odrze byliśmy przerażeni poziomami ok. 2.000µS/cm. Dalej, wraz z biegiem rzeki, sól się rozcieńcza i w Przewozie jest już znacznie lepiej. Charakterystyczna jest zmienność. Analizy wymaga przesunięcie pomiędzy tymi dwoma punktami. Dziwne, że maksima i minima się praktycznie pokrywają – to tak jakby przepływ między punktami trwał mniej więcej dobę. A może to jest jakaś inna kwestia? Pewnie sondy wymagają jeszcze kalibracji, może testów, a może nie? Trzeba poobserwować – wyjaśnia.