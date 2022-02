Poszukiwane fotografie Glorii Kossak oraz zdjęcia jej obrazów

- Kiedy we wrześniu ubiegłego roku byłem w Krakowie w sprawie Kossakówki, pojawił się temat Glorii, okazało się też, że jej córka Dagmara posiada w swoich archiwach ponad sto pięćdziesiąt wierszy matki. Wybraliśmy z tego przeszło czterdzieści, które złożą się na tomik – wyjaśnia Rafał Podraza cioteczny wnuk Magdaleny Samozwaniec. - Okazuje się jednak, że nie mamy czym zilustrować tego tomu, ponieważ nie ma zdjęć samej Glorii, a te które się zachowały, nie spełniają wymogów związanych z drukiem. Nie ma też jej obrazów, stąd pomysł, by zaapelować do mieszkańców Krakowa, by udostępnili fotografie jej malarstwa.