Polska Akademia Fonograficzna ogłosiła laureatów Złotych Fryderyków 2024. Jest wśród nich Krzysztof Meyer z Krakowa

"Blues i folk jest dla niej tylko pretekstem do tworzenia własnej, bardzo osobistej muzyki" – pisał o niej Marek Garztecki w „Przekroju” w 1980 roku, a Martyna Jakubowicz przez lata udowadniała, że tak jest. Obdarzona charyzmą i charakterystycznym głosem swoimi piosenkami okupowała pierwsze miejsca list przebojów. Utwór W domach z betonu nie ma wolnej miłości przez wiele tygodni zajmował pierwszą pozycję na liście radiowej Trójki. Niedawno przypomniała swój przebój w nowoczesnej odsłonie – w projekcie z hiphopowym duetem PRO8L3M.

Dwie płyty Jakubowicz - "Dziewczynka z pozytywką Edwarda" (wydana w 1995 roku) oraz "Okruchy życia" (wydane w 2010 roku) -otrzymały nominacje do nagrody Fryderyk, choć samą statuetkę piosenkarka odebrała dopiero w 2016 roku za album "Prosta piosenka", którego była także współproducentką. Przez lata obecności na scenie muzycznej wydała 15 płyt, ostatnią, "Zwykły włóczęga" – w 2018 roku.

Molesta, Sokół, Tede, Pezet czy Hemp Gru to tylko kilka pseudonimów i nazw, których początki możemy wiązać z DJ 600 Volt. Jego albumy zainspirowały tysiące i stworzyły solidny fundament. Mimo odrzucenia przez stacje radiowe utwory, jak "Wiedziałem, że tak będzie", "Nie jestem k. businessmanem", "Osiedlowe akcje", "A pamiętasz jak", "Wychylylybymy", "Mercedes 600", "Sami swoi" – stały się hymnami pokolenia.

Na wniosek jazzowej sekcji Rady Akademii Fonograficznej Złoty Fryderyk 2024 trafi do rąk Kazimierza Jonkisza, muzyka jazzowego, perkusisty i pedagoga. Od czasu skończenia studiów muzycznych w 1971 roku Jonkisz konsekwentnie rozwija swoją karierę.

W ostatnich latach DJ 600 Volt zrealizował szereg różnorodnych albumów, między innymi większość ścieżki do filmu "Fantastyczny Mat Parrey", gdzie wszystkie kompozycje wygenerował, bazując na „dźwiękach kosmosu”, zaczerpniętych z bibliotek audio NASA. Nadal zajmuje się produkcją, uczy aranżacji i miksu w warszawskiej Akademii Realizacji Dźwięku.

W 1978 roku rozpoczął koncerty jako pierwszy w Polsce leader za perkusją, a dwa lata później debiutował z własnym kwintetem na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Jazzowej „Jazz Jamboree” i nagrał pierwszą autorską płytę Tiri Taka z serii „Polish Jazz”.

Od tamtego momentu uczestniczył w nagraniu około 70 płyt i grał na największych festiwalach jazzowych, między innymi Molde International Jazz Festiwal, New Port in Belgrad Jazz Festiwal, Bergamo Jazz Festiwal, Havana Jazz czy Temecula International Jazz Festival. Od 1992 roku Kazimierz Jonkisz zajmuje się również nauczaniem jazzu, a od kilku lat, wraz z profesorami Berklee College of Music w Bostonie bierze udział w cyklu warsztatów muzycznych w Puławach.