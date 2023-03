"Pociąg" Jerzego Kawalerowicza w ramach cyklu "Krótka historia polskiego kina" 28 marca w Kinie Pod Baranami w Krakowie Paweł Gzyl

"Pociąg" Jerzego Kawalerowicza to kolejny tytuł prezentowany w ramach rozpoczętego w lutym przeglądu "Krótka historia polskiego kina". To nagrodzone na Festiwalu w Wenecji kameralne studium psychologiczne będzie można zobaczyć w Kinie Pod Baranami we wtorek 28 marca o godz. 18. Każdy widz pokazu będzie mógł ze zniżką zwiedzić Stację Muzeum w Czernichowie.