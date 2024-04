Niemiecki film "Pokój nauczycielski" w środę 24 kwietnia w Kinie Pod Baranami w ramach cyklu Dojrzałe Kino

Międzypokoleniowa widownia zobaczy nominowany do Oscara film "Pokój nauczycielski", który rozgrywa się w niemieckiej szkole, nękanej przez plagę kradzieży. Pochodzący z Turcji reżyser İlker Çatak na przykładzie mikrospołeczności złożonej z nauczycieli i uczniów pokazuje, z jakimi problemami mierzy się dzisiejsza demokracja i jak radzić sobie z systemem hierarchicznym, którego nie da się ani zachować, ani całkowicie zlikwidować. "Pokój nauczycielski" to trzymająca w napięciu mieszanka kryminału, kina społecznie zaangażowanego i thrillera, która uwypukla wiele problemów współczesności.

Takim wydarzeniem będzie łączący pokolenia pokaz filmu "Pokój nauczycielski" w środę 24 kwietnia o godzinie 11. Tego dnia do spotkania seniorów w cyklu Dojrzałe Kino dołączą uczniowie szkół ponadpodstawowych - w tym także reprezentanci grupy Młodych Ambasadorów Kina Pod Baranami i uczestnicy SMAKu, czyli Spotkań Młodych Amatorów Kina.

Dzień Solidarności Międzypokoleniowej to święto ustanowione w 2011 roku przez Komisję Europejską, którego głównym celem jest promocja komunikacji i porozumienia międzypokoleniowego. Inicjatywy organizowane z tej okazji zachęcają do integracji, dialogu i współpracy pomiędzy pokoleniami.

Carla Nowak to młoda i zaangażowana nauczycielka w berlińskim gimnazjum. Podczas lekcji, którą prowadzi, jeden z uczniów zostaje wywołany z klasy, ponieważ jest podejrzany o kradzież pieniędzy. Chłopak jest synem tureckich emigrantów i nie przyznaje się do winy. Carla jest zbulwersowana sposobem, w jaki bezpodstawnie oskarża się jej ucznia i postanawia sama odkryć prawdę. Działając w dobrej wierze, Carla nie jest jednak w stanie przewidzieć konsekwencji, jakie spadną nie tylko na nią, ale i na całą szkolną społeczność.

Film był nominowany do Oscara i wielu innych nagród. Właśnie został też laureatem Nagrody Publiczności LUX, która przyznawana jest przez Parlament Europejski i Europejską Akademię Filmową. Odbierając statuetkę, twórcy dedykowali wyróżnienie nauczycielom, mówiąc: "To wyróżnienie podkreśla istotną rolę nauczycieli jako niedocenianych bohaterów naszego społeczeństwa. Z wyrazami szacunku to właśnie im dedykujemy tę nagrodę".