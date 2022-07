Piosenki o miłości i samotności. Kortez zaśpiewa w Fortach Kleparz

Naprawdę nazywa się Łukasz Federkiewicz. Pochodzi z Podkarpacia – wychowywał się w Iwoniczu w rodzinie o artystycznych tradycjach. Mama jest malarką, a ojciec często grywa na gitarze i śpiewa. Nic dziwnego, że ich syn od małego interesował się muzyką. Aby rozwijać tę pasję, rodzice zapisali go do szkoły muzycznej, gdzie uczył się grać na fortepianie i puzonie. Po maturze zdał na Uniwersytet Rzeszowski, aby studiować edukację artystyczną.

- Kiedy dowiedziałem się, że w Rzeszowie organizowany jest casting do „Must Be The Music”, postanowiłem pojechać i spróbować swych sił. Tam poznałem Pawła Jóźwickiego z wytwórni Jazzboy. Na początku nie wierzył on, że piosenka, którą wykonałem jest moja. Wypadł za mną z sali i obiecał, że tak czy siak się ze mną skontaktuje. Kiedy dostałem się na casting w Warszawie, dogadaliśmy się, że po powrocie do domu wyślę mu swoje demo. Tak też zrobiłem, a on zaprosił mnie na nagrania do siebie. To było jak film! – mówi nam piosenkarz.